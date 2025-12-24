Preminuo glumac iz serije "Prijatelji": Borio se s najtežom bolešću, svi ga pamte po scenama s Monikom

Legendarni glumac iz serija "Prijatelji", "Seinfeld" i "The Middle", Pet Fin, preminuo je u 60. godini, okružen svojim voljenima u Los Anđelesu.

Izvor: pritnscreen/youtube/ Friends

Glumac Pet Fin, preminuo je danas, prenijeli su američki mediji.

Glumac kojeg smo imali prilike da gledamo u "Sajnfeldu", ostao je upamćen po ulozi doktora Rodžera u hit seriji "Prijatelji" u epizodi u kojoj gledamo junake u "alternativnim životima".Tada je bio Monikin partner koji je bio prezauzet za vezu, zbog čega su Monika i Čendler završili zajedno.

Fin se dugo borio sa najtežom bolešću, međutim, nije otkriveno koju vrstu raka je imao.