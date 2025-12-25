Poznato je da 63-godišnji glumac nije viđen, a ni fotografisan sa svojom ćerkom već 12 godina.

Izvor: Youtube printscreen/Jimmy Kimmel Live

Suri Kruz, 19-godišnja ćerka glumice Kejti Holms i Toma Kruza, viđena je u Njujorku prvi put nakon nekoliko mjeseci. Studentkinja se vratila kući s fakulteta na božićne praznike i snimljena je u opuštenoj kupovini sa majkom Kejti.

Suri je za hladno njujorško vrijeme odabrala ležernu kombinaciju – zelenu puf jaknu marke North Face, majicu s kapuljačom, plave farmerke i popularne smeđe UGG papuče. U rukama je nosila crvenu torbicu, kafu za ponijeti i mobilni telefon. U opuštenom izdanju bila je i njena majka, 47-godišnja Kejti, koja je nosila dugi kaput bež boje, odgovarajuću kapu i crvene pantalone.

Vidi opis Ovako danas izgleda ćerka Toma Kruza sa kojom nije progovorio 12 godina: Ostavio porodicu zbog jezive sekte Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/x/Jakey Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: printscreen/x/Jakey Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MC2 William Bennett IV/US Navy / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: printscreen/youtube/Eurosport Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: printscreen/youtube/Eurosport Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: instagram/victoriacanal Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: yt Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: yt Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 10 10 / 10

Komplikovani odnosi s ocem

Dok je Suri izuzetno bliska s majkom, s kojom je viđena i u avgustu na setu njenog novog filma "Happy Hour", odnos s ocem Tomom Kruzom je potpuno drugačiji.

Katie Holmes’ daughter, Suri Cruise, 19, resurfaces in NYC for holidays with momhttps://t.co/eebU2gNb7Kvia@nypost — Chris (@Chris_1791)December 24, 2025

Naime, 63-godišnji glumac nije viđen ni fotografisan sa svojom ćerkom već 12 godina.

Možda će vas zanimati Glumica je zbog muža sektaša ostavila bebu od 7 meseci da vrišti na podu: Na dan venčanja doveo "popove" da je gledaju

Kejti je počela da izlazi s Tomom 2005. godine, a vjenčali su se u novembru 2006., sedam mjeseci nakon rođenja Suri. Glumica je 2012. podnijela zahtjev za razvod, koji je finalizovan za samo deset dana. Kejti je dobila primarno starateljstvo nad Suri, dok je Tomu odobreno pravo na posjete, ali do njih očigledno nije dolazilo.

Podsjetimo, Tom Kruz je poznati Sajentolog, a pomenutu organizaciju mnogi nazivaju i sektom. Takođe je opšte poznato i da je glumac porodicu stavio na drugo mjesto, a crkvu na prvo zbog čega je i došlo do raskola u istoj.