"20 godina sam bio zavisnik od droge i alkohola": Šok priznanje Skaj Viklera koji čeka dijete sa 15 godina mlađom

Skaj Vikler je priznao da je dvije decenije bio težak zavisnik

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Reper Đorđe Miljenović, poznatiji kao Skaj Vikler, otvoreno je priznao da se čak dvije decenije borio sa teškom zavisnošću od narkotika i alkohola.

Umjetnik, koji se nedavno treći put oženio i sa suprugom iščekuje prinovu, iznenadio je javnost iskrenim i potresnim priznanjem o dugogodišnjoj borbi sa nedozvoljenim supstancama.

"Ja sam preko 20 godina teški zavisnik i od alkoholizma i od narkotika i od svega. U jednom trenutku tome svemu je došao kraj. Onda je jednu zavisnost trebalo zamijeniti drugom i onda su to bili treninzi i video igre. Video igre su otprilike najbezbolniji način da ja potrošim svoje vrijeme, a da se ne olupam kao zvečka i da ne škodim sebi i ljudima oko sebe", ispričao je Vikler u emisiji "Glam i drama", a onda otkrio da li smatra da ga je ljubav promijenila.

"Ne, ljubav mijenja neke druge stvari", bio je jasan reper.

Čeka bebu sa trećom ženom

Skaj Vikler oženio se lijepom Nastasijom Bodirogom, a nakon toga su podijelili srećne vijesti da čekaju bebu.

Pjevač i autor Đorđe Miljenović oženio se u maju ove godine. On je Nastasju vjerio još 2023. godine, a dugo su zajedno.

Na društvenim mrežama je osvanula prva fotografija sa vjenčanja, na kojoj vidimo momenat u kom su izgovorili sudbonosno "da".

Izvor: Instagram

Mladoženja je bio u tamnom odijelu, dok je mlada imala bijelu vjenčanicu sa izrezom kod noge.

(Blic.rs/MONDO)