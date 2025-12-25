logo
Katarina Živković donijela odluku nakon skandala sa Kijom: Tiče se misterioznog partnera, sada je definitivno

Autor Đorđe Milošević
0

Katarina je jasno stavila do znanja šta se sada dešava u njenom životu.

Katarina Živković donijela odluku nakon skandala sa Kijom Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ne prestaje da se priča o emotivnom partneru pjevačice Katarine Živković nakon što je njena, sada već bivša prijatelja, Kija Kockar, otkrila javnosti o kome je zapravo riječ.

Katarinu ovo nije previše poremetilo budući da su svi znali da se radi o Nebojši Stojkoviću Stojketu, ali je ipak istakla da ne želi više da priča o njemu već o sebi i svojom karijeri, budući da je za istu sama zaslužna.

"Ovo moram da kažem. Ja sam se sama rodila, krenula sama da gradim karijeru i sama se borila", rekla je ona i nastavila:

"Niko nije zaslužan za neki moj uspjeh zato želim da smanjim tu priču o partneru i pričam o sebi, da ja budem sebi kraljica svog svemira jer jesam. Svaka čast mom partneru i roditejima ali ja sam zaslužna za to što radim. Bilo je i negativnih stvari i odluka, ali sam izvlačila pouke. Sve je to put koji sam sama gradila", dodala je Katarina za domaće medije.

Izvor: Blic/ Mondo

Katarina Živković partner ljubavni život

