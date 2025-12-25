Srpski pevač doživeo stravičnu saobraćajku: Auto smrskan, a fotografije sa lica mesta jezive

Pevač "Zvezda Granda", Aleksandar Misojčić Xander, imao je saobraćajnu nesreću u Hrvatskoj, a sada su osvanuli kadrovi sa lica mesta

Izvor: Printscreen/Instagram/xandermisojcic

Pevač iz "Zvezda Granda", Aleksandar Misojčić Xander, doživeo je saobraćajnu nezgodu kada je svojim vozilom sleteo sa kolovoza. Prema dostupnim informacijama, u incidentu nije zadobio teže povrede.

Nakon nemilog događaja, Misojčić se oglasio na društvenim mrežama, gde je obavestio javnost o svom zdravstvenom stanju.

- Hala vam što pitate, ovo je sve jako dugo trajalo i nisam stigao da odgovorim svima.

- Istina je, imali smo peh u Hrvatskoj, vratili smo se živi i zdravi i to je ono što je sad najvažnije - napisao je on.

Pogledajte kadrove sa lica mesta:

Inače, malo pre saobraćajke, Xander se snimao u besnoj mašini "kako ozbiljno gazi" i to u ne baš najboljim uslovima za vožnju.

Podsetimo, Xander je deset godina bio frontmen Moda benda, nakon čega se odlučio za solo karijeru koju je započeo prijavom za takmičenje u programu "Zvezde Granda". Pevač se krajem prošle godine našao i u centru skandala kada je uhapšen na graničnom prelazu sa Gogom Sekulić.

"Dogodilo se to da su nas iz nepoznatog razloga uhapsili i držali, bez bilo kakvog razloga. Niko nije pokušao nelegalno da pređe granicu, već smo promašili granični prelaz i nastao je opšti haos. Nakon što su nas pustili, rekli su da moramo da platimo kaznu. Ovo nam se nikada do sada nije dogodilo. Sreća u ovoj nesreći je da smo uspeli da stignemo na nastup. Nadamo se da ćemo imati večeras sjajan koncert", rekao je Xander za domaće medije nakon hapšenja.

Goga je navodno odbila da preda dokumenta graničnim policajcima, nakon što su je uhvatili u pokušaju da pešaka pređe granicu.