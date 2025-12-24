Sarapa otkrio da li Dea ide na trudničko: Povratak na posao zavisi od jedne stvari

Nakon vijesti da je voditeljka Dea Đurđević otvorila trudničko bolovanje i povukla se, oglasio se njen kolega Predrag Sarapa

Izvor: Pink printscreen

Dan nakon lijepe vesti da je Dea u drugom stanju, ona se jutros nije pojavila u Jutarnjem programu na Pinku.

Kako su počele spekulacije da je odmah otvorila trudničko bolovanje, njen dugogodišnji kolega Predrag Sarapa se oglasio za domaće medije i demantovao ova nagađanja.

Sarapu je prvo prokomentarisao Deinu zamjenu, te je rekao da je Jovana dio Pinkovog tima već dvije godine.

"Nije nova koleginica, ona je sa nama već dvije pune godine. Jovana je već vodila program, svi smo mi veliki tim."

Na pitanje da li će Dea do kraja trudnoće uopšte voditi program, Sarapa je otkrio:

"Dea nije otišla zvanično na trudničko, prosto joj treba odmora. Još uvijek je dio našeg tima i biće, i čekamo da sve to prođe da nam dođe sa još jednim pojačanjem, stiže nam beba. Ona nije otvorila bolovanje, ali da li će voditi program to sve zavisi od savjeta ljekara i njenog stanja. Zato ne mogu ništa zavnično da potvrdim sem da je još uvijek tu, i da će zauvijek biti sa nama", poručio je Sarapa za Telegraf.