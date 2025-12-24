"Momci im ne traže broj telefona, nego Instagram": Vojin Ćetković otkrio zašto je nestao sa mreža, pa spomenuo ćerke

Glumac Vojin Ćetković priznao da je sa suprugom Slobodom ćerkama dozvolio da otvore Instagram sa 15 godina.

Izvor: RTS / Printscreen

Glumac Vojin Ćetković (54) godinama gradi uspješnu karijeru na glumačkoj sceni, a nedavno se dotakao društvenih mreža pa otkrio da imaju kako dobre tako i loše strane.

On se dotakao i svojih ćerki Mile i Vere, te momaka koji im se udvaraju.

"Odustao sam zadnjih godinu i nešto. Bilo bi dobro da to rade neki profesionalci. Da ne radimo mi to. Kada date pravo glasa svakome onda tu možete da pogledate koliko ima mrženje i zavisti i nekih loših ljudi, loših namjera. I onda lako manipulišu vama. Pogotovu kada prikazujete neki jako privatni i intimni život", rekao je glumac i otkrio:

"Ja sam moj profil morao da otvorim zbog neke reklame koju sam radio. Pojedini producenti to traže, da imaš Instagram profil, ali sam vodio računa da nigdje ne budem tu sa porodicom, sa djecom. Da ne iznosim tu neku vrstu intime. Uvijek je priroda ili dio predstave. Ali, ja to jako nestručno i loše radim, volio bih da mi to neko vodi", iskreno je priznao Ćetković, pa dodao da se nikada nije bavio komentarima ljudi putem društvenih mreža.

"Opasne su to stvari. Ja imam dvije tinejdžerke kod kuće. Mi smo im sada dozvolili. Pošto više niko od njih ne traži broj telefona. Neki dječak kada im priđe ne traži broj nego adresu na Instagramu. Dozvolili smo im tek sa 15 godina da otvore Instagram, mada mislim da je trebalo još malo da sačekamo. U nekim zemljama mislim da su čak zabranjene društvene mreže do 16 godina. Mislim da ćemo morati da nađemo neki sistem da se borimo protiv društvenih mreža. Koliko su god dobre i da se koriste za reklame, da reklamiramo to što radimo za kulturu, može da bude pogubno za nekoga ko ne zna da se služi s time. Čovjek kada ima 100, 500 hiljada, milion, dva pratilaca pomisli da je jako uticajan i onda ne postojiš za 15 minuta. I onda malo oboliš od značaja. Da se toga treba čuvati", rekao je on za RTCG.