Zvezda filma "Kralj lavova" izbodena nožem: Policija uhapsila njenog dečka, procurili unemirujući detalji u javnost

Bivša brodvejska dečja glumica Imani Dija Smit, poznata po ulozi mlade Nale u mjuziklu "Kralj lavova“, pronađena je mrtva u svojoj porodičnoj kući u Edisonu, u Nju Džerziju, 21. decembra

Prema podacima Kancelarije tužioca okruga Midlseks, policija je primila poziv u kojem je prijavljen napad na kuću u Grouv aveniji. Po dolasku na lice mesta, policajci su pronašli Imani Diju Smit sa teškim povredama, na mestu gde je bila izbodena nožem. Odvezena je u Univerzitetsku bolnicu Robert Vud Džonson, gde je proglašena mrtvom. Zvaničnici su rekli da ubistvo nije bilo slučajno i da su se glumica i osumnjičeni poznavali.

U utorak, 23. decembra, uhapšen je Džordan D. Džekson-Smol (35), partner ubijene glumice. Optužen je za ubistvo prvog stepena, ugrožavanje dobrobiti deteta drugog stepena, nezakonito posedovanje oružja i posedovanje oružja u nezakonitu svrhu.

Trenutno je u pritvoru gde čeka ročište o određivanju pritvora. Tužilaštvo je naglasilo da se osumnjičeni smatra nevinim dok se pravosnažnom presudom ne dokaže njegova krivica.

Nakon njene smrti, porodica je putem GoFundMe kampanje, koju je organizovala njena tetka Kira Helper, objavila da je Smit iza sebe ostavila trogodišnjeg sina, kao i roditelje i braću.

U saopštenju se navodi da je Smit bila "živa, voljena i izuzetno talentovana osoba" i da je njena uloga u "Kralju lavova" odražavala radost i kreativnost koju je unosila u svoj rad.

