Paparaco fotke Milice Pavlović: Pjevačica "uhvaćena"u hotelu u Nišu, ne odvaja se od ovog muškarca (Foto)

Pjevačica Milica Pavlović doputovala je u Niš u pratnji saradnika, zbog predstojećeg koncerta "Kraljica Juga" koji će biti održan u hali Čair 26. decembra.

Pjevačica Milica Pavlović sutra uveče će održati koncert "Kraljica Juga 2" u hali Čair u Nišu, a 24 sata prije izlaska na binu, doputovala je u ovaj grad na Jugu Srbije.

Naša ekipa uslikala je mladu pjevačicu neposredno pred ulazak u hotel u samom centru grada, a kao i uvek, bila je nasmejana, raspoložena i spremna da nastupi pred svojim južnjacima.

Milica je na sebi imala ležerni, moderni stajling, crnu, strukiranu jaknu brenda "Schiaparelli", ravne "Luj Viton" čizme, a na licu nije imala ni gram šminke.

Ono što je privuklo posebnu pažnju jeste muškarac s kojim je došla u hotel, koji je nosio veliki broj registratora. U pitanju je pjevčicin najbliži saradnik s dokumentima nacrta šoua "Kraljica Juga" i set lista.

Plesači su jutros doletjeli iz Zagreba, kako bi svi večeras odradili toplu probu koja kreće za nekoliko sati i trajaće duboko u noć.

Pjevačica je nedavno u intervjuu MONDU progovorila o pripremama za koncert i zaradi, ali i da li ćemo u Čairu vidjeti i njenog oca.

Koliko je koštao koncert u Nišu?

Milica nam je ranije otkrila i koliko košta priprema jednog ovakvog koncerta.

"Pa kada se bavite na način na kojim se bavim ja, onda to zaista dosta košta. Mi sada da smo u Americi, mi ne bismo uopšte pričali na ovu temu. I ja negdje razumijem te svjetske artiste kada dođu, pa onako može im se da samo pričaju o toj lijepoj energiji, o ljubavi i svemu tome. A onda kada neko sa naših prostora kaže da li to košta, dobije komentare 'što onda radiš to ako toliko košta'. U mom slučaju, ponavljam, moja ljubav prema muzici poštovanje publike i zahvalnost je mnogo veće od bilo koje novčane satisfakcije. Znači, meni je samo potreban novac da bih ja opet mogla da ga uložim. Jer ja sam tako srećna. Ne znam kako druge kolege funkcionišu, vjerovatno postoji i oni da kada odrade koncert žele ipak da vide tu tabelu i koliko su zaradili. Ja nisam nikada bila taj tip ličnosti, generalno u životu", rekla nam je iskreno Milica.