"Popravljaj se sam druže, ostani u kanti za smeće": Bivša žena Ace Lukasa napravila buru na mrežama

Sonja Vuksanović se javno oglasila na svom profilu na Instagramu i privukla veliku pažnju.

Bivša supruga folkera Ace Lukasa Sonja Vuksanović, izazvala je pravu buru na društvenim mrežama nakon što je objavila poruku koja je mnoge začudila.

Kratka, ali vrlo jasna objava podigla je pravu buru.

"Kad se jednom psihički dovedeš u red posle određenih odnosa, vrlo lako otkačiš svakoga koga bi morao popravljati. Nisi ti ničiji roditelj, a nisi ustanova za zbrinjavanje. Popravljaj se sam druže i ostani toksičan u vlastitoj kanti za smeće. Kraj bajke", stajalo je u Sonjinoj objavi na Instagram storiju.

Iako nije jasno kome je poruka upućena, Sonja je ovim potezom napravila budu u komentarima.

Lukas je pisao i o detaljima žestokih svađa sa Sonjom Vukasnović - njegovom najvećom ljubavi. Ženi koja je svakako ostavila neizbrisiv trag u njegovom životu, koja mu je rodila ćerku Viktoriju i od koje se prije izvjesnog vremena razveo.

"I nije me bilo stid što sam se pretvorio u svoju suprotnost. Razlog je bio jednostavan: radio sam to zbog Sonje, da njoj ugodim. I baš me briga što će da kažu da sam papučar. Jedini od njih nisam imao švalerku dok sam volio svoju suprugu. A ljubav kad prestane: ćao. Nema održavanja braka na silu u paralelnom životu: kod kuće žena koju ne podnosiš, a u iznajmljenoj garsonjeri švalerka koju lažeš da ćeš se razvesti. Ja sam za te filozofe frajer. Dok sam bio u nekom drugom od svojih brakova, nikad u kafanu nisam ušao s drugom ženom, samo sa suprugom...", pisao je Lukas.

"Moja draga Sonja je potpuno pogrešno shvatila moje ponašanje. Pošto me je potisnula, pretvorila u svoju predstavu o idealnom muškarcu, počela je da uobražava da je i u mom poslu bitnija od mene. "Ti bi sada da biraš pjesme, da komponuješ, da sviraš gitaru, budeš bubnjar i polako postaneš Aca Lukas. Ne možeš da budeš ja!", rekao sam kad je zaista sve puklo, što je značilo da sam se osvijestio. Kako je naš odnos djelovao na djecu? Strašno! Nismo živjeli zajedno, pa sam jednom, uoči puta za Cirih, svratio na Bežanijsku kosu. Htio sam da vidim djecu, Sofiju i Viktoriju. Ona me pritisla pitanjima i konstatacijama o mom sad momačkom životu. To nije bio govor već smrtonosni rafali. "Pusti me, molim te, došao sam da vidim djecu. Putujem za Cirih". "Klošaru jedan, ti ćeš sa mnom da se igraš! Misliš da ne znam da j**** onog kepeca iz Zvezda Granda!". Kad je to izgovorila, nisam mogao da se kontrolišem. "Taj kepec se bolje k*** od tebe. I bolja je riba od tebe. A s tobom mogu da legnem samo kad sam pijan!". Užasne rečenice. Volim je, a vrijeđam je. Kad sam htio da krenem, ona mi se unijela u lice. "Da nećeš da me udariš! A - pogan jezik čak i za razjarenu ženu...", stoji u knjizi Ace Lukasa.

