"Ne poštujem ništa što mi ljekari kažu": Vesna Zmijanac nakon teške operacije na nastupu, progovorila o svom stanju

Autor Jelena Sitarica
0

Vesna Zmijanac održala je prvi nastup nakon ugradnje tri stenta

"Ne poštujem ništa što mi ljekari kažu": Vesna Zmijanac nakon teške operacije na nastupu, progovoril Izvor: Instagram/vesna_zmijanac_official

Pjevačica Vesna Zmijanac (68) sinoć se prvi put pojavila pred publikom nakon što joj je zdravstveno stanje ozbiljno bilo narušeno. Podsjetimo, njoj su nedavno ugrađena tri stenta, a iz bolnice je otpuštena 15. decembra. 

Međutim, Vesna je imala svoj prvi nastup u jednom lokalu u Skadarliji kojim je praktično najavila povratak na scenu.

Prilikom dolaska na nastup, Vesni je bila potrebna pomoć dok je ulazila, a zatim je kratko govorila i o tome kako se trenutno osjeća.

"Jesam, jesam dobro sam, srce sam operisala prije 3 godine, ali mora da se ide stalno na kontrole. Svaki put kad ja idem na kontrolu oni smisle da sam se opet operisala, a ustvari nije ništa strašno. Doktor mi govori da ne smijem da pušim, da radim, da jedem, mislim…a ja ne poštujem ništa od toga", rekla je ona za Blic.

Pogledajte i fotografije kada je napuštala bolnicu:

"Godina je bila radna. Ja ne umijem da mirujem, mogu 7 dana, ali posle ne znam šta bih sa sobom. Volim narod, volim da sam u gužvi, ne mogu da se smirim", rekla je Vesna i otkrila kako provodi praznike, ali i da li će zvati Nikoliju i Relju na svoj koncert u Areni.

"Neće praznici biti radni, Božić provodim s porodicom. Nikolija sve zna da sprema, nije me nadmašila, ali je tu. Samo da mi je zdravlje dobro, sve drugo ću lako. Nisam razgovarala sa Nikolijom da mi bude gost na koncertu, ali biće svi tamo. Ja ću Relju da zovem, znam da on neće, ali biće pozvan", otkriva pjevačica i dodaje:

"Moja muzika je najmodernija još uvijek, moja publika je od 7 do 77, tako da ja nemam problem. U ovoj godini mora da bude Arena, pa Zetra“.

(Blic.rs/MONDO)

