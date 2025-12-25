Milica Todorović pokazala kako izgleda pred porođaj: Povukla se iz javnosti, a sad se prvi put oglasila na Instagramu

Pjevačica Milica Todorović već je u poodmakloj trudnoći, a sada je pokazala kako izgleda

Izvor: Printscreen/Instagram

Pjevačica Milica Todorović nalazi se u poodmakloj trudnoći, a poslednjih mjeseci svjesno se povukla iz javnosti kako bi u miru uživala u ovom posebnom životnom periodu, okružena porodicom i najbližim prijateljima.

Ipak, Milica se sada oglasila na svom Instagram profilu i obradovala pratioce.

"Srećan Božić! Svim mojim prijateljima i fanovima želim da praznične dane provedete u zdravlju, sreći i blagostanju, okruženi mirom i ljubavlju. Vaša Milica Todorović", napisala je na svom Instagramu, a njeni pratioci ujedno su mogli da vide i kako lijepa pjevačica izgleda tik pred porođaj.

Izvor: Instagram prinscreen / milicatodorovicofficial

Podsjetimo, njene komšije su bile raspoložene da govore o njoj.

"Milicu svi volimo i kada smo čuli je trudna bili smo presrećni. Prije toga je bila u fokusu javnosti zbog onog kriminalca kojeg su ovde hapsili, kako se pisalo, kod nje u stanu i to nas je iznenadilo. Ona nije dijete iz takvog okruženja i dobro je da se otarasila tog lika. Ne znam ko je novi dečko, unuka mi kaže da dolazi. Ne živi tu, ali joj pomaže oko svega. Ona će valjda tu ostati da živi. Sigurno da hoće jer tu su stizale stvari, neka drvenarija, vjerujem da je to krevetac i neke komode za bebu. Šta znam, šta tu sad sve treba da ima beba, ja kada sam dobio djecu to se samo krevetac kupovao. Ova današnja djeca imaju i auto čim se rode i razne ljuljaške", rekao je komšija za Blic.

"U početku je nismo viđali, a i kada je prolazila bila je nekako ozbiljna. Vjerovatno su joj prvi mjeseci bili teški, to se moglo pročitati na njenom licu. Sada je opet ona stara, nasmijana, energična i svuda ide. Mama joj je tu često i stalno dovlače neke kese sa stvarima, sada već broji sitno."

