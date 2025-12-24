Vesna Zmijanac donijela šokantnu odluku 15 dana nakon operacije: Nikolija i Relja očajni, ali nije je briga

Pjevačica Vesna Zmijanac smatra da je spremna da ponovo nastupa.

Izvor: YouTube/Ami G Show

Vesna Zmijanac je odlučila da 15 dana nakon operacije održi nastup u jednoj kafani u Beogradu. Njeni najbliži nisu srećni zbog njene odluke, ali ne mogu da je spriječe u namjeri da se što prije vrati na scenu.

Ona će u četvrtak pjevati u jednoj beogradskoj kafani. Ova odluka se ne sviđa ćerki, zetu i nikome od njoj bliskih ljudi, ali ona želi što prije da se vrati na scenu.

"Vesna je odlučila da nastupa, iako su joj doktori savjetovali drugačije. Naravno da se sa njenom odlukom ne slaže ni porodica, kao ni najbliži prijatelji koji joj istinski žele dobro, ali svi znamo koliko je tvrdoglava. Njen život je muzika, ona se svemu tome jako raduje", otkrila je Vesnina prijateljica prije nekoliko dana. Inače, pjevačica ne želi da otkazuje koncerte koji su joj već zakazani.

Za Novu godinu pjevati u Novom Sadu, a već 1. januara u Herceg Novom.

Bila životno ugrožena

Inače, Vesna Zmijanac trenutno je na rehabilitaciji nakon nedavne operacije srca. Nakon izlaska iz bolnice pjevačica je pod stalnim nadzorom ljekara.

"Situacija je bila veoma teška, ljekari su se borili da joj stabilizuju stanje i u jednom momentu je bila životno ugrožena. Srećom, reagovalo se na vrijeme. Sada je kod kuće, ali pod stalnim nadzorom ljekara iz bolnice za kardiovaskularne bolesti. Očekuje se da rehabilitacija potraje kako bi se u potpunosti oporavila", kaže dobro obaviješten izvor.

"Rečeno joj je da ne bi smjela da nastupa i da mora da se odmara, ali Vesna je poznata kao veliki profesionalac i nije željela da otkaže novogodišnji nastup", zaključuje izvor za domaće medije.