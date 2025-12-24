Preminuo gitarista poznatog benda: Mik Ejbrahajm otišao u legende u 82. godini

Gitarista Mik Ejbrahajm preminuo je u 82. godini, a porodica i obožavaoci opraštaju se od njega.

Izvor: Youtube printscreen/ RockBuzz

Osnivač i originalni gitarista kultnog benda Jethro Tull iz šezdesetih godina, Mik Ejbrahams je izgubio bitku sa nizom zdravstvenih problema, prenosi The Sun. Najširoj publici bio je poznat kao član Jethro Tulla u periodu od 1967. do 1968. godine, ali i kao osnivač i vođa bluz-rok sastava Blodwyn Pig.

Pogledajte fotograafije Mika Ejbrahajmsa:

Ejbrahams je svirao na debitantskom albumu Jethro Tulla iz 1968. godine, This Was. Ipak, nesuglasice sa frontmenom Ijanom Andersonom oko kreativnog pravca benda dovele su do njegovog odlaska ubrzo nakon objavljivanja albuma.

Po napuštanju Jethro Tulla, Ejbrahams je osnovao bend Blodwyn Pig, sa kojim je snimio dva albuma, prije nego što se grupa raspala 1970. godine.

Povodom njegove smrti, Ijan Anderson se oglasio dirljivom porukom na zvaničnom sajtu Jethro Tulla, istakavši da je Ejbrahams "vladao scenom".

"Sa velikom tugom smo juče saznali za smrt osnivača Jethro Tulla, Mika Ejbrahajmsa".

"Mik je bio od ključnog značaja za ranu formaciju Jethro Tulla, nastalu iz pepela The John Evan Band i McGregor’s Engine, bluz benda koji je osnovao sa Kliveom Bunkerom u oblasti Luton/Dunstable. Kao snažan vokal i iskusan, moćan i liričan gitarista, Mik je vladao scenom u svojoj interpretaciji pjesme Cat Squirrel u klubu Marquee, kao i na svakom nastupu koji smo zajedno imali - čak i kada smo jednom prilikom bili predgrupa bendu Cream!"

Svi upućujemo saučešće Mikovoj porodici i bliskim prijateljima, koji s pravom mogu biti ponosni na njegova dostignuća i muzičko nasljeđe", stoji u objavi.