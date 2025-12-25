Emina Jahović održala je treći koncert u prepunom Sava Centru, nakon čega je za predstavnike medija progovorila o utiscima i daljim planovima, a prokomentarisala je i situaciju sa Sašom Kovačevićem.

Pjevačica Emina Jahović večeras je u Beogradu održala svoj treći koncert ove godine. Nakon nastupa, otvoreno je govorila o brojnim temama koje intrigiraju javnost, a posebnu pažnju posvetila je odnosu sa Sašom Kovačevićem.

Podsjetimo, pjevač je nedavno priznao da ga je koleginica razočarala.

"Ja stvarno ne znam šta je to, šta se dešava, šta mu je problem, da li su to mediji, nešto... Ja sam njega zvala za koncert, rekao je da ima isti dan koncert kod kume Ivane Selakov, ja stvarno ne znam šta tu posredi", navela je Emina.

Poslušajte:

Pogledajte 00:42 Emina priznala da je zvala Sašu Kovačevića: Otkrila detalje razgovora i demantovala ga

Inače, Kovačević, koji je i sam nedavno održao koncert u Sava Centru, priznao je da je zaista imao nastup na koncertu Ivane Selakov, a tokom jednog od gostovanja ranije rekao je ovako za izostanak sa Emininog nastupa:

"Nemam šta da dodam, ne bih pravio od toga preveliku pompu...imam svoj razloge...Ajde da ih nazovemo, poslovno - privatni razlozi", započeo je.

"Ni danas se ne zamijeram i kao što vidite trudim se da budem džentlmen kakva god da je priča u pitanju...Nije ovo prvi put", dodao je Saša Kovačević.

Pogledajte i kakva je bila atmosfera na poslednjem koncertu Emine Jahović: