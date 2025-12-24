Tejlor Svift je trudna? Jedna rečenica napravila haos u javnosti, evo šta se dešava sa poznatim parom

Travis Kelsi i Tejlor Svift nekoliko godina su u skladnoj vezi, a par se nedavno i vjerio.
Bill Simons izazvao je burne reakcije javnosti izjavom da je Tejlor Svift trudna, uz otvoren apel Travisu Kelsiju da privede kraju svoju NFL karijeru, što je dodatno podgrijalo spekulacije o vjenčanju i njegovom mogućem povlačenju iz američkog fudbala.
Sportski analitičar Bil Simons našao se u centru pažnje nakon što je u svojoj emisiji iznio tvrdnju da je popularna pjevačica Tejlor Svift u drugom stanju, a istovremeno emotivno pozvao Travisa Kelsija da završi igračku karijeru u ekipi Kansas City Chiefsa prije kraja sezone, prenosi Daily Mail.
Nije poznato da li je Simons samo nespretno formulisao svoje misli, nagađao o budućnosti poznatog para ili raspolaže informacijama koje još nisu dostupne javnosti. Ipak, tvrdnju je iznio vrlo direktno i do sada je nije dodatno pojasnio niti demantovao.
"Bio je to trenutak kada ti je jednostavno žao Kelsija. Čovjek je budući član Kuće slavnih, ženi se s Tejlor Svift, s njom dobija dijete, vjerovatno svuda leti privatno i ima osiguranje gdje god ide", izjavio je.
Podsjetimo, Tejlor Svift i Travis Kelsi vjerili su se u avgustu ove godine, a prema navodima medija, planiraju vjenčanje narednog ljeta na Rod Ajlendu. Iako je sezona za Chiefse razočaravajuća i bez realnih izgleda za plej-of, Kelsi je ipak nastupio u nedjeljnoj utakmici u Nešvilu.
Sviftova se nije pojavila na toj gostujućoj utakmici, što nije neuobičajeno, jer rijetko putuje na sva Kelsijeva gostovanja. Sljedeći meč Chiefsi igraju na Božić, a pojedini već spekulišu da bi to mogao biti Kelsijev posljednji nastup pred domaćom publikom ukoliko odluči da po završetku sezone okonča karijeru.
Tejlor Svift i Trevis Kelsi veridba
Pored sportskih tema, dodatnu pažnju izazvale su i informacije o organizaciji njihovog vjenčanja. Početkom decembra pojavili su se navodi da bi ceremonija mogla biti održana 13. juna.
Izvor: Nova/ MONDO
