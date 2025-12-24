Travis Kelsi i Tejlor Svift nekoliko godina su u skladnoj vezi, a par se nedavno i vjerio.

Izvor: Instagram/killatrav

Bill Simons izazvao je burne reakcije javnosti izjavom da je Tejlor Svift trudna, uz otvoren apel Travisu Kelsiju da privede kraju svoju NFL karijeru, što je dodatno podgrijalo spekulacije o vjenčanju i njegovom mogućem povlačenju iz američkog fudbala.

Sportski analitičar Bil Simons našao se u centru pažnje nakon što je u svojoj emisiji iznio tvrdnju da je popularna pjevačica Tejlor Svift u drugom stanju, a istovremeno emotivno pozvao Travisa Kelsija da završi igračku karijeru u ekipi Kansas City Chiefsa prije kraja sezone, prenosi Daily Mail.

Nije poznato da li je Simons samo nespretno formulisao svoje misli, nagađao o budućnosti poznatog para ili raspolaže informacijama koje još nisu dostupne javnosti. Ipak, tvrdnju je iznio vrlo direktno i do sada je nije dodatno pojasnio niti demantovao.

"Bio je to trenutak kada ti je jednostavno žao Kelsija. Čovjek je budući član Kuće slavnih, ženi se s Tejlor Svift, s njom dobija dijete, vjerovatno svuda leti privatno i ima osiguranje gdje god ide", izjavio je.

Podsjetimo, Tejlor Svift i Travis Kelsi vjerili su se u avgustu ove godine, a prema navodima medija, planiraju vjenčanje narednog ljeta na Rod Ajlendu. Iako je sezona za Chiefse razočaravajuća i bez realnih izgleda za plej-of, Kelsi je ipak nastupio u nedjeljnoj utakmici u Nešvilu.

Sviftova se nije pojavila na toj gostujućoj utakmici, što nije neuobičajeno, jer rijetko putuje na sva Kelsijeva gostovanja. Sljedeći meč Chiefsi igraju na Božić, a pojedini već spekulišu da bi to mogao biti Kelsijev posljednji nastup pred domaćom publikom ukoliko odluči da po završetku sezone okonča karijeru.

Vidi opis Tejlor Svift je trudna? Jedna rečenica napravila haos u javnosti, evo šta se dešava sa poznatim parom Tejlor Svift i Trevis Kelsi veridba Tejlor Svift i Trevis Kelsi veridba Tejlor Svift i Trevis Kelsi veridba Tejlor Svift i Trevis Kelsi veridba Tejlor Svift i Trevis Kelsi veridba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/killatrav Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram/killatrav Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram/killatrav Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram/killatrav Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram/killatrav Br. slika: 5 5 / 5

Pored sportskih tema, dodatnu pažnju izazvale su i informacije o organizaciji njihovog vjenčanja. Početkom decembra pojavili su se navodi da bi ceremonija mogla biti održana 13. juna.

Izvor: Nova/ MONDO

Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!