Otkrivena tajna kultnog horor filma: Dru Barimor vrištala u slušalicu, a prava policija sve vrijeme bila na vezi

Glumica je nekoliko puta ponavljala ovu scenu i iznova zvala policiju koja je šokirano slušala ženski glas s druge strane

Izvor: YouTube/Little Dark One

Skoro tri decenije nakon premijere, kultni horor film "Vrisak" i dalje važi za jedan od najuticajnijih i najšokantnijih slešer filmova u istoriji žanra. Režija Vesa Krejvena, u kombinaciji sa napetom atmosferom, brutalnim nasiljem i prepoznatljivim negativcem Goustfejsom, učinila je da ovaj film ostane duboko urezan u sjećanje publike širom svijeta.

Dru Barimor u ovom ostvarenju tumači Kejsi Beker, tinejdžerku koja veče provodi sama u porodičnoj kući, spremajući se da gleda film. Bezazleni telefonski razgovor sa nepoznatim muškarcem ubrzo prerasta u smrtonosnu igru, a scena se završava brutalno — sve u prvih petnaestak minuta filma.

Snimanje ove sekvence bilo je izuzetno iscrpljujuće, a Barimorova je priznala da je nakon završetka bila potpuno emotivno i fizički iscrpljena. Uprkos tome, upravo njen nastup smatra se jednim od ključnih razloga zašto je uvodna scena "Vriska"ostala toliko upečatljiva.

Film prati i niz zanimljivih anegdota sa snimanja. Jedna od najpoznatijih odnosi se na činjenicu da je tokom snimanja scene u kojoj Kejsi pokušava da pozove hitnu pomoć, telefon na setu bio stvarno povezan jer su zaboravili da ga isključe. Zbog toga je glumica, nesvjesno, više puta zaista pozvala broj 911, što je izazvalo zabunu kod operatera, a u jednom trenutku i povratni poziv policije, zabrinute zbog onoga što su čuli, piše Far Out Magazine.

Dru je vrištala u slušalicu, te je uslijedio povratni poziv policije. Na setu su shvatili šta se dogodilo, pa su objasnili da nema mjesta panici.

Podsetite se ove scene:

Dru Barimor u filmu Vrisak Izvor: YouTube/Little Dark One

(Nova, MONDO)