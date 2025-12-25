"Skup ružnih i glupih žena": Karleuša brutalno izvrijeđala Priju, Teu i ovu koleginicu, Jelena van sebe od bijesa

Jelena je bila nemilosrdna i veoma burno je reagovala nakon snimaka sa koncerta Emine Jahović.

Pjevačice Aleksandra Prijović, Tea Tairović i Marija Mikić pojavile su se sinoć i pružile podršku Emini Jahović, koja je održala treći spektakularni koncert u Sava Centru u Beogradu.

Na njihove odjevne kombinacije niko nije ostao imun, a interesantno je da su sve tri ponijele bunde, i to od pravog krzna, što se nije dopalo njihovoj koleginici Jeleni Karleuši.

Jelena je danas reagovala putem društvenih mreža i žestoko iz izvrijeđala zbog odabira istog.

"Samo ružne žene nose pravo krzno!!! Lijepe i plemenite žene nose vještačko krzno jer imaju milosti prema životinjama i vole životinje! Samo ružne žene, spolja i iznutra, misle da će okačiti mrtvu životinju na sebe i okititi se njenim krzno, učiniti da budu nekome lijepe. Zapravo, biće još ružnije. Milost prema životinjama je odraz plemenitosti, zdravog razuma i ljudskosti. Na ovoj slici je skup ružnih i glupih žena bez mozga i srca", brutalna je bila Jelena.

