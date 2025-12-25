Dejan Dragojević dobio otkaz: Više nije voditelj, otkrio sve detalje, nakon svega mu porukom saopštili odluku

Dejan Dragojević je otkrio da se atmosfera na poslu promenila, i da je došlo do mnogo "podmetanja grešaka".

Nakon što je odustao od učešća u rijaliti programima, Dejan Dragojević se okušao i u ulozi voditelja. Ipak, sada se oglasio u javnosti i otkrio da je dobio otkaz na televiziji Hype, gdje je radio.

Kako je naveo, odlučio je da se obrati pratiocima nakon što je dobio veliki broj poruka i pitanja zbog čega se njegova emisija više ne emituje na pomenutoj televiziji.

"Zanima vas da li ja i dalje radim na "Hajp televiziji", pitate me to već neko vrijeme jer su se moje emisije emitovale ponedeljkom. Trudio sam se da u svoju emisiju dovodim različite goste, nema ko nije bio, od rijalitija do religijskih tema - sve sam obrađivao", započeo je priču Dejan.

"Kada sam došao tamo imao sam 4 emisije mjesečno, a uporedo sam snimao za svoj Jutjub kanal kao i do tada. Meni je sve bilo super na početku i ponosio sam se. Htio sam da rasteretim sve, ulazio sam u montažu, šta god da je trebalo nije mi bio problem. Da razvozim, dočekujem, snimam, nosim...Kasnije je meni počela da se menja svijest, stvari su se promijenile i sebe više nisam vidio kao dio te televizije i nije mi to više prijalo. Negativa je sve više počela da dolazi do mene. Kao i u svakom kolektivu, kada počneš da se ističeš, krenu da ti "pakuju greške" i ubijaju ti volju. Došlo je do toga kada da ti se ne dolazi na posao, ne viđaju ti se ti ljudi... Do tih penala dođe uglavnom kada ti padnu pregledi na Jutjubu.

"Dobio sam poruku da mi je emisija otkazana"

Dejan je otkrio i šta se sve dešavalo pre otkazivanja emisije.

"Ja kao autor i voditelj sam dao sve od sebe, ali televizija mora da ima svoje goste. Izgubila mi se želja jer sebe tamo nisam više pronalazio zato što se sama energija promijenila skroz. Meni se to više ne sviđa. Nisam želio da se borim tako što ću drugima da namiještam, trudio sam se da budem pravedan, a drugi su se trudili da podmeću noge jedni drugima. Prema meni se nije niko ophodio loše, ali generalno nisam želio da budem u tom kolektivu jer ne moram", rekao je u videu na svom kanalu.

"Poslednjih dana mi ljudi pišu šta mi se dešava sa emisijom, nisam se oglašavao. Ja sam ranije snimao unaprijed, a onda sam poslednjih dana otkazao 10ak gostovanja i to baš dobrih jer je stigla poruka da je obustavljeno nekoliko emisija, između ostalih i moja, a razlog su bili pregledi. Tada sam se iznervirao, pa na poslednjih nekoliko emisija je super prošla na drugim mrežama, a ne mogu ja da tjeram ljude da gledaju intervju. Nisam se bunio jer sam već bio na granici. Nisam želio da pitam šta se dešava, odluka direktora je da se stopira, u redu - stopira se. Shvatio sam da mi se radi o glavi i tu mi se probudila sujeta jer ako sam ja dobar sa direktorom, a on me ne zove već mi saopšti preko grupe, ja neću da se raspitujem. Onda je došlo nešto da se potpisuje, ja nisam htio. Rečeno je da ko to ne potpiše dobija otkaz, ja sam to prihvatio ", rekao je bivši rijaliti učesnik između ostalog na svom Jutjub kanalu.