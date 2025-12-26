logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšena glumica iz "Sulejmana Veličanstvenog": U toku akcija protiv droge i prostitucije, a evo zbog čega su je priveli

Uhapšena glumica iz "Sulejmana Veličanstvenog": U toku akcija protiv droge i prostitucije, a evo zbog čega su je priveli

Autor Dragana Tomašević
0

U Istanbulu je u velikoj akciji policije uhapšeno osam osoba, među kojima i glumica Ezgi Ejuboglu,

Uhapšena glumica iz "Sulejmana Veličanstvenog": U toku akcija protiv droge i prostitucije, a evo zbo Izvor: Instagram/ezgieyuboglu

Tursku trenutno potresa veliki skandal u koji su umiješani poznati glumci, influenseri i druge javne ličnosti, zbog sumnji na drogu i prostituciju.

U toku je opsežna policijska istraga koja se opisuje kao "obračun sa zatvorenim krugovima društvene elite, koji su godinama važili za nedodirljive".

U Istanbulu je uhapšeno osam osoba, među kojima i glumica Ezgi Ejuboglu, poznata po ulozi Ajbige u seriji "Sulejman Veličanstveni", i Ajbige Hatun u drugoj sezoni Turske serije "Veličanstveni vijek".

Prema kancelariji glavnog javnog tužilaštva u Istanbulu, Ejubogluu je izdat nalog za pritvor zbog navoda za "kupovinu, primanje ili posjedovanje opojne ili stimulativne supstance za ličnu upotrebu" i "korišćenje narkotika ili stimulativnih supstanci", prenosi Turkiyetoday.

Ezgi je stekla popularnost u "Sulejmanu Veličanstvenom", gdje je glumila muškobanjastu ćerku krimskog kana. Glumila je sa Burakom Oždživitom, čuvenim Bali Begom i s njim čak imala romansu.

Ezgi danas ima 37 godina i izgleda kao milion dolara.

Pogledajte:

Tagovi

hapšenje Istanbul glumica Ezgi Ejuboglu

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ