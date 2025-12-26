U Istanbulu je u velikoj akciji policije uhapšeno osam osoba, među kojima i glumica Ezgi Ejuboglu,
Tursku trenutno potresa veliki skandal u koji su umiješani poznati glumci, influenseri i druge javne ličnosti, zbog sumnji na drogu i prostituciju.
U toku je opsežna policijska istraga koja se opisuje kao "obračun sa zatvorenim krugovima društvene elite, koji su godinama važili za nedodirljive".
U Istanbulu je uhapšeno osam osoba, među kojima i glumica Ezgi Ejuboglu, poznata po ulozi Ajbige u seriji "Sulejman Veličanstveni", i Ajbige Hatun u drugoj sezoni Turske serije "Veličanstveni vijek".
Uhapšena glumica iz "Sulejmana Veličanstvenog": U toku akcija protiv droge i prostitucije, a evo zbog čega su je priveli
Prema kancelariji glavnog javnog tužilaštva u Istanbulu, Ejubogluu je izdat nalog za pritvor zbog navoda za "kupovinu, primanje ili posjedovanje opojne ili stimulativne supstance za ličnu upotrebu" i "korišćenje narkotika ili stimulativnih supstanci", prenosi Turkiyetoday.
Ezgi je stekla popularnost u "Sulejmanu Veličanstvenom", gdje je glumila muškobanjastu ćerku krimskog kana. Glumila je sa Burakom Oždživitom, čuvenim Bali Begom i s njim čak imala romansu.
Ezgi danas ima 37 godina i izgleda kao milion dolara.
Pogledajte:
Uhapšena glumica iz "Sulejmana Veličanstvenog": U toku akcija protiv droge i prostitucije, a evo zbog čega su je priveli