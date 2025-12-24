Popularni pevač Boris Novković proslavlja 25. decembra svoj 58. rođendan, a iako je ostvario zavidnu karijeru, u javnosti se pričalo često i o ljubavnim izborima koje je pravio

Izvor: Instagram/boris_novkovic/screenshot

Boris Novković, jedan od najpoznatijih kantautora sa prostora bivše Jugoslavije, godinama je bio u centru pažnje zbog svog burnog ljubavnog života, obeleženog brojnim brakovima i emotivnim vezama.

Tako se, primera radi, i dan-danas prepričava anegdota kada je zbog špijuniranja Čoline bivše devojke završio u bolnici sa samo 12 godina.

"Došao je kod nas sa svojom devojkom Jasnom, plesačicom iz 'Lokica' koja je super izgledala. Krišom sam se popeo na zidić zgrade kako bih kroz mali prozor špijunirao i gledao kako se ona tušira", ispričao je svojevremeno Boris.

"Tada sam pao, slomio ruku i završio u bolnici. Čola se smejao, šta da kaže jednom klincu. Oprostio mi je to", dodao je pevač.

Ipak, kasnije su ga u životu čekali ogromni problemi na ljubavnom planu. Njegova prva supruga bila je glumica Bojana Gregorić Vejzović, s kojom je bio u braku od 1992. do 1997. godine. U vreme kada su se venčali, Bojana je imala samo 19 godina, a oboje su kasnije retko govorili o tom periodu. Bojana je isticala da brak ne smatra greškom, već mladalačkom fazom. Iako su važili za jedan od najlepših parova na javnoj sceni, spekulacije o Borisovim neverstvima bile su česte, a navodna veza sa manekenkom označena je kao razlog razvoda.

Pogledajte kako Bojana danas izgleda:

Vidi opis Ženu ostavio sa "varao sam te i idem u podstanare": 4 puta se razveo, a devojku pevača špijunirao dok se tušira Pogledajte kako danas izgleda prva supruga Borisa Novkovića, glumica Bojana Gregorić Vejzović Pogledajte kako danas izgleda prva supruga Borisa Novkovića, glumica Bojana Gregorić Vejzović Pogledajte kako danas izgleda prva supruga Borisa Novkovića, glumica Bojana Gregorić Vejzović Pogledajte kako danas izgleda prva supruga Borisa Novkovića, glumica Bojana Gregorić Vejzović Pogledajte kako danas izgleda prva supruga Borisa Novkovića, glumica Bojana Gregorić Vejzović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/bojana.g.v/screenshot Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram/bojana.g.v/screenshot Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram/bojana.g.v/screenshot Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram/bojana.g.v/screenshot Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram/bojana.g.v/screenshot Br. slika: 5 5 / 5

Nakon toga, Boris započinje vezu sa novinarkom Lucijom Matić, koju je upoznao na promociji albuma "Direkt".

Venčali su se nekoliko godina kasnije, ali je brak okončan kada je pevač uplovio u romansu sa umetnicom Ivom Višošević. Kako je kasnije rekao, sam joj je došao i rekao da je vara, kao i da će se iseliti iz zajedničkog stana i otići u podstanare. Ipak, iako se razveo, Boris je naglašavao da je ostao u dobrim odnosima s Lucijom i da mu je prioritet odnos sa sinovima Noom i Bonom.

Veza sa Ivom trajala je tri i po godine, ali bez braka. U avgustu 2016. Boris se po treći put oženio — Ines Katić, koja je od njega bila mlađa 18 godina, ali je taj brak potrajao svega pet meseci. Nakon razvoda, javno je poručio da, uprkos svemu, i dalje veruje u ljubav.

Ubrzo potom, mediji su pisali o njegovoj vezi sa balerinom Anom Hanić, ali ni ta romansa nije potrajala.

Njegov četvrti brak bio je sa Iris Volf, studentkinjom modnog dizajna, koja je od njega bila mlađa 25 godina. U tom braku dobio je ćerku Si, ali su se razveli nakon godinu i po dana. Boris je tada istakao da su ostali u korektnim odnosima, prvenstveno zbog njihove ćerke.

Njegova potraga za ljubavlju očigledno nije završena, a ostaje da se vidi da li će Boris Novković ponovo stati na "ludi kamen" ili će pronaći sreću izvan bračnih voda.