Gudelj i Anastasija na vašaru u Beogradu: Nemanja se vozi na "balerini", a Cecina ćerka gleda ringišpil (Video)

Autor Dragana Tomašević
Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj uživali na novogodišnjem vašaru

Anastasija Ražnatović prije nekoliko dana stigla je u Srbiju kako bi u porodičnom domu Ražnatovića proslavila devojačku krsnu slavu Svetog Nikolu. Domaći mediji sada su uslikali Anastasiju sa svojim suprugom fudbalerom Nemanjom Gudeljem na novogodišnjem vašaru u Beogradu.

Dok je Gudelj sa svojim malim rođakom otišao na vožnju čuvenom Balerinom, Anastasija ih je čekala.

Na sebi je imala crveni džemper i široke pantalone, a nema sumnje da su uživali u novogodišnjoj atmosferi u Srbiji.

Pogledajte:

(Pink, MONDO) 

Anastasija Ražnatović nemanja gudelj Beograd vašar

