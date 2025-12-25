logo
"Bilo bi mi teže da plačem u Jugu, ovako sam tužan u Maseratiju": Adam Adaktar ponovo šokira izjavama o novcu

Autor Đorđe Milošević
0

Adam Adaktar nedavno je gostovao u jednom podkastu, gdje je ponovo iznenadio javnost izjavom.

Biznismen i samoprozvani "kralj obrva" Adam Adaktar gostovao je u jednom podkastu, gdje je bez zadrške govorio o svom privatnom životu i emocijama.

Adam je priznao kada je u životu sve bio tužan, a onda ponovo šokirao izjavom.

"Jednom prilikom kada sam bio tužan... Reći ću, samo četiri puta u životu sam bio jako tužan", započeo je Adam Adaktar i nastavio:

"Taj jedan put kad sam bio tužan, otišao sam u svoj automobil i vozio sam se Beogradom koji je u tom trenutku bio prazan. Vozio sam se Novim mostom i sve vrijeme plakao. U jednom trenutku sam se okrenuo oko sebe, u tom trenutku sam bio u Maseratiju i rekao sam sebi: 'Dobro, realno mi je teško, ali mnogo bi mi bilo teže da sam u Jugu'", izjavio je Adam Adaktar.

Kako ističe, to je učinilo da se oseća bolje.

"Kunem se životom, u tom momentu, koliko je meni emocionalno bilo teško sam sa sobom, pa još da sam u Jugu... Brate, stvarno bi mi bilo teško! (smijeh) Tako da mi je stvarno bilo malo lakše zbog Maseratija", izjavio je Adam Adaktar za "Hot date by Ena".

Tagovi

Adam Adaktar izjava

