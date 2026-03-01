Jelena Dokić je još jednom digla glas i poručila svima koji se muče sa samopouzdanjem da dignu glavu i da nema potrebe da sumnjaju u sebe.

Izvor: YouTube/ ABC News In-depth/printscreem

Jelena Dokić nastavlja da šalje snažne poruke i podršku svima koji su zbog svog fizičkog izgleda na stubu srama. Nekada uspešna teniserka u poslednje mnogo govori o svojoj borbi sa depresijom, nasilnim ocem, viškom kilograma i samopouzdanjem.

Uspela je da izađe jaka iz svega, a sada je ponovila ono o čemu dugo priča. Nakon što je bila meta medija i javnosti zbog svoje težine sada je poslala poruku svima koji se bore sa sličnim problemima.

"Samo u slučaju da vam je ovo bilo potrebno da čujete danas ili bilo kog dana. Uvek ste dostojni, bez obzira na svoju veličinu. Mi smo mnogo više od jednostavne težine našeg tela. To koliko vredimo ne treba da se meri težinom. Uvek sam bila ponosna na sebe, bez obzira na to koliko sam bila teška. Nikada se lično nisam osećala posramljeno, čak ni kada sam bila najteža i kada su me svi ostali osuđivali i pričali mi da treba da se stidim.

Porodica, prijatelji, ljudi oko nas, stranci i društvo su uvek nalazili načina da nas nateraju da se osećamo grozno zbog naše težine ili ako se ne uklapamo u određeni kalup. Ali samo da znate da vas ne određuje samo vaša težina. Bez obzira na to koliko ste teški, vredite. Nikada ne dozvolite da vam to neko uzme, pogtoovo ako želi to da uradi zbog toga kako izgledate. Zato budite prijatni prema sebi i drugima. Voli vas Jelena", napisala je inspirativna Jelena Dokić.

Kakvu je karijeru imala Jelena Dokić?

Sjajna teniserka rođena u Osijeku počela je da se takmiči 1998. pod zastavom Australije, a 2001. godine je prešla da igra pod zastavu SR Jugoslavije. Bila je u to vreme četvrta na svetu, a u karijeri je na gerend slemovima napravila najveći uspeh 2000.

Tada je stigla do polufinala Vimbldona u kome je poražena od Lindzi Devenport 6:4, 6:2. Te godine je i na Olimpijskim igrama bila četvrta pošto je izgubila u meču za bronzu od Minike Seleš. Igrala je i finale dubla Rolan arosa sa Končitom Martinez 2001. godine, ali ga je izgubila.

(MONDO, N.L.)