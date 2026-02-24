Atletiko Madrid pobijedio je Briž na domaćem terenu i plasirao se u dalju fazu Lige šampiona

Izvor: BELGA / DDP USA / PROFIMEDIA

Atletiko Madrid izbacio je Briž iz nokaut faze Lige šampiona nakon što je na domaćem terenu slavio čak 4:1 (1:1). Do poluvremena se činilo da će Briž moći da iznenadi, s obzirom na to da je kod kuće obezbijedio remi, ali kvalitet domaćina bio je očigledan, posebno dominacija Aleksandera Serlota koji je postigao čak tri gola.

Igralo se vrlo ujednačeno u prvom poluvremenu i nije se slutilo da će Atletiko Madrid razbiti goste. Nakon što je Serlot u 23. minutu postigao gol, na drugoj strani Džoel Ordonjez je vrlo brzo uspio da izjednači. Posebno je bilo zanimljivo to što se trud Briža isplatio, a pomalo i to što nisu imali sreće prilikom prvog gola koji je postigao domaćin. U 36. gosti su dobili korner, uslijedio je dobar centaršut, a onda je Ordonjez prihvatio loptu Mehelea i zatresao mrežu rivala.

Međutim, nade Briža počele su da se ruše u drugom poluvremenu, već u 48. minutu Kardosa je prihvatio centaršut, namjestio se i zabio loptu u gol za novo vođstvo. Uslijedile su izmene i u jednoj i u drugoj ekipi, a to je samo prijalo Madriđanima. Ponovo je Serlot bio precizan, ovog puta u 73. minutu, nakon što je posle situacije "tri na tri", rutinski stigao do gola rivala.

Isti igrač je i u 87. minutu bio precizan, bio je usamljen i nije želio takvu šansu da propusti. Iskoristio je priliku da het-trikom obezbijedi prolaz u dalju fazu svom timu.