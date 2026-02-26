Ime Rodžera Federera spominje se u Epstinovim fajlovima, uz ime jedne žene po imenu Melinda.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Ime Rodžera Federera našlo se među Epstinovim fajlovima. To je najnovija informacija koja se pojavila poslije dosijea koji su isplivali, a koji se tiču raznoraznih tema. Nije poznato tačno kako i zašto se švajcarski teniser našao u svemu tome.

Vidi se prepiska između dvije osobe u kojoj se spominju Rodžer i žena po imenu Melinda. Ne može tačno da se tvrdi šta je razlog toga i zašto je ime legendarnog tenisera umiješano u sve to.

"Hajde da idemo po njega, to mu je prva nedjelja poslije četiri nedjelje. Melinda je tu takođe. Rodžer Federer. Dao mi je prostor od četiri minuta tokom tri dana i odlučili smo da je preteško. Četiri slota od po 15 minuta. Da li si u nedjelju u Njujorku?", navodi se u prepisci.

Navijači su već krenuli sa raznim spekulacijama na društvenim mrežama, pa se pretpostavlja da je Melinda u stvari bivša žena Bila Gejtsa.