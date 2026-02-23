Svečana ceremonija zatvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini održana je sinoć u areni u Veroni pod sloganom "ljepota u akciji".

Ceremonija je započela uz zvuke opere Travijata, a zatim se nastavilo sa drugim italijanskim arijama.

Uslijedilo je unošenje italijanske zastave, koju je nosilo osmoro stanovnika domaćih gradova u kojima su se održavala ovogodišnja takmičenja.

Na scenu su zatim stupili italijanski sportisti, koji su na ovim Igrama zauzeli četvrto mjesto sa 10 zlatnih, šest srebrnih i 14 bronzanih medalja.

Olimpijski plamen, koji se nalazio u vazi u obliku kapljice vode izrađenoj od Murano stakla, u Arenu su donijela četvorica članova muške italijanske štafete u skijaškom trčanju, koji su 1994. godine na Igrama u Lilehameru osvojili zlato.

Uslijedio je defile sportista praćen zvucima italijanskih pjesama, a procjena je da je na svečanosti zatvaranja učestvovalo oko 1.500 sportista od ukupno blizu 3.000 učesnika Igara u Milanu i Kortini.

Na ceremoniji zatvaranja dodijeljene su i medalje za najbolje u skijaškom trčanju u disciplini masovni start na 50 kilometara, uključujući i Norvežanina Johanesa Hesflota Kleba, koji je na Igrama u Milanu i Kortini osvojio svih šest zlatnih medalja i tako postavio novi rekord.

Nakon nekoliko muzičkih nastupa, olimpijskom i himnom Grčke zatvaranje Igara u Milanu i Kortini ušlo je u završnu fazu, tokom koje je olimpijska zastava predata domaćinima narednih Zimskih olimpijskih igara - Francuskoj (francuski Alpi).

Publici su se obratili predsjednik Organizacionog odbora Igara u Milanu i Kortini Đovani Malogo i predsjednica Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) Kirsti Koventri.

"Pokazalo se da su Igre u Milanu i Kortini 2026. godine otvorile novo poglavlje u našoj zajedničkoj olimpijskoj istoriji i zbližile gradove, regije, provincije i različite kulture kao nikad do sad", istakao je Malogo.

Koventri, prva žena na čelu MOK-a, svojim govorom proglasila je kraj 25. Zimskih olimpijskih igara.

"U skladu s tradicijom, pozivam sve mlade svijeta i sve vas ovdje da se okupimo za četiri godine u francuskim Alpima kako bismo zajedno proslavili 26. Zimske olimpijske igre. Vidimo se 2030. godine", rekla je Koventri, poslije čega je ugašen olimpijski plamen.

Ceremonija je nastavljena muzičkim nastupima, a veče su između ostalog obilježili italijanski pjevač Akile Lauro, baletski igrač Roberto Bole i di džej Gabri Ponte.

Najuspješnija nacija na Igrama u Milanu i Kortini bila je Norveška, koja je osvojila rekordnih 18 zlatnih medalja, 12 srebrnih i 11 bronzanih, ukupno 41 medalju.

Drugo mjesto zauzele su Sjedinjene Američke Države sa po 12 zlatnih i srebrnih medalja, uz devet bronzi, dok se na trećem mjestu našla Holandija sa 10 zlatnih, sedam srebrnih i tri bronzane medalje.

Bosnu i Hercegovinu je na ZOI predstavljalo pet sportista (Elvedina Muzaferija, Esma Alić, Marko Šljivić, Strahinja Erić i Teodora Delipara) a najbolji rezultat ostvarila je Muzaferija - 16. mjesto u Super-Džiju u 20. mjesto u spustu.

Marko Šljivić je takođe imao solidan nastup s 23. mjestom, dok su ostali završili su na pozicijama izvan top 30–50.

Srbiju je na Igrama u Milanu i Kortini predstavljalo troje sportista, dvoje u nordijskom skijanju - Anja Ilić i Miloš Milosavljević, kao i Aleksa Tomović u alpskom skijanju, koji je i ostvario najbolji plasman (47. mjesto u veleslalomu).

Arena u Veroni biće domaćin ceremonije otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara, koje počinju 6. marta, prenijele su agencije.

(MONDO/agencije)