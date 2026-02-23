"Lavice" će četvrtog marta gostovati Islandu u Hafnarfjorduru, a četiri dana kasnije na programu je duel u Podgorici.

Selektorka ženske rukometne reprezentacije Crne Gore, Suzana Lazović, objavila je spisak igračica za mečeve protiv Islanda u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

"Lavice" će četvrtog marta gostovati Islandu u Hafnarfjorduru, a četiri dana kasnije na programu je duel u Podgorici.

Za predstojeći dvomeč, Lazović računa na 16 igračica koje su bile na spisku za dva premijerna meča u kvalifikacijama za EHF Euro 2026 u oktobru, te na Svjetskom prvenstvu krajem prošle godine na kojem je Crna Gora osvojila osmo mjesto.

Jedina debitantkinja je 22-godišnji lijevi bek Mina Novović koja nosi dres španskog kluba Sporting La Rioha.

Naša reprezentacija je u oktobru prošle godine pobjedama protiv Portugala u Podgorici i Farskih Ostrva u Toršaunu završila veliki dio posla oko plasmana na Evropsko prvenstvo.

Island je doživio dva poraza na startu kvalifikacija.

Evropsko prvenstvo održava se u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj u periodu od trećeg. do 20. decembra.

Na spisku su - golmanke: Armel Atingre i Marija Marsenić;

krila: Dijana Mugoša, Ivona Pavićević, Nađa Kadović, Nina Bulatović i Anastasija Marsenić;

pivoti: Tatjana Brnović, Ivana Godeč i Andrijana Tatar;

bekovi: Đurđina Jauković, Elena Mitrović, Mina Novović, Itana Grbić, Matea Pletikosić i Nikolina Marković.