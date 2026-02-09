Partizan pobijedio Dubai 86:76 u Beogradskoj areni u ABA ligi, uz maestralnu igru Dvejna Vašingtona, strijelca 33 poena.

Izvor: MN Press

Partizan je pobijedio Dubai u Beogradskoj areni (86:76) i izjednačio se sa njim na čelu tabele Grupe A, sa skorom 15-1. I jedan i drugi tim doživjeli su poraze u prvoj fazi "jadranske" sezone samo u međusobnim duelima, sa razlikom da je Dubai pobijedio sa dva poena većom razlikom nego crno-bijeli ove večeri u Beogradskoj areni.

Zajedno sa Klužom i Igokeom, Partizan i Dubai ući će u Top 8, u kojem će igrati protiv Budućnosti, Crvene zvezde, Cedevita Olimpije i Bosne. Tih osam timova daće učesnike plej-ofa i šampiona.

Partizan je ušao u tu rundu takmičenja u velikoj seriji pobjeda, čak 11 u nizu, zaključno sa najvećom u toj seriji, protiv Dubaija ovog ponedeljka. U odsustvu Kamerona Pejna, a u i tekako osjetnom prisustvu oporavljenog Dvejna Vašingtona, tim Đoana Penjaroje odigrao je vjerovatno najzreliji i najkonstantniji meč od dolaska španskog trenera u decembru. Blistao je Vašington, u nekoliko navrata vezivao po osam i više poena, a onda u završnici trojkom ubacio svoj 33. i poslednji poen, koji je na oduševljenje navijača proslavio karakterističnim plesom na centru.

Dugo nije bilo večeri u kojima su navijači i igrači Partizana bili kao jedno kao u ovoj pobjedi pred 11.700 gledalaca u Areni. U na momente veoma napetom meču tehničke greške zbog prigovora dobila su obojica trenera, i Penjaroja i Jurica Golemac, kapiten Partizana Aleksej Pokuševski apelovao je na navijače da ne gađaju Filipa Petruševa, a uprkos snažnim naletima Mfiondua Kabengelea (20 poena) i Dvejna Bejkona (17), Partizanovo vođstvo je ostalo na snazi i pod najvećim ofanzivama gostiju.

Uz Vašingtona, u Partizanu su se istakli i Sterling Braun sa 12 poena, Isak Bonga sa 10, Nik Kalates je ubacio osam i podijelio sedam asistencija, Dilan Osetkovski šest, ali je iznudio nekoliko važnih prekršaja... Svaki igrač Đoana Penjaroje našao je način da pomogne. Među njima, posle mnogo vremena, bio je i finski talenat Mika Murinern, koga je Španac vratio u ekipu iako mu je nedavno u intervjuu MONDU poslao javnu opomenu da mora da bude fokusiraniji na Partizan i na obaveze nego na povratak u Sjedinjene Države. Tu lekciju je očigledno počeo da uči, dok se vratio u sastav.

Sa druge strane, srpski internacionalci Aleksa Avramović (5 p), Petrušev (7) i Nemanja Dangubić (3) nisu uspjeli da sa saigračima spriječe prvi jadranski poraz, u kojem su se kao u šahu treneri do poslednjeg sekunda borili da sačuvaju ili steknu što bolju razliku u korist svog tima. I to je najava uzbudljivijeg drugog dijela "jadranske" sezone, koji počinje predstojećeg vikenda.