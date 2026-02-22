Rukometašice Budućnosti poražene su od Debrecina u Mađarskoj rezultatom 32:30.

U meču za prestiž ,,plave" su imale šansu da ostanu neporažene, nudio se Debrecin koji je ranije osigurao plasman u osminu finala, ali tehničke greške i promašeni ziceri su na kraju rezultirali još jednim, ukupno 12. porazom u grupi A.