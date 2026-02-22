Rukometašice Budućnosti poražene su od Debrecina u Mađarskoj rezultatom 32:30.
U meču za prestiž ,,plave" su imale šansu da ostanu neporažene, nudio se Debrecin koji je ranije osigurao plasman u osminu finala, ali tehničke greške i promašeni ziceri su na kraju rezultirali još jednim, ukupno 12. porazom u grupi A.
DEBRECIN - OTP GROUP BUDUĆNOST 32:30 (16:16)
Debrecin - Dvorana "Imre Hodoš". Gledalaca: 1.800. Sudije: Pog i Pontopidan (Danska). Sedmerci: Debrecin 3 (3), Budućnost 9 (7). Isključenja: Debrecin 10 minuta, Budućnost šest.
Debrecin: Ride (osam odbrana), Plaček (pet odbrana), Tublan 5, Hamori 3, Sersijen-Ugolan 1, Juhas 1, Tovizi 3, Ivančok-Šoltić, Groš 3, Jovović 4, Vamoš 4, Černijanski, Torleifsdotir 4, Varga, Petruš 3, Sabo 1.
Budućnost: Atingre (osam odbrana), Škerović, Marsenić, Mitrović, Godeč 4, Marković 1, Endiaj, Vasić, Guberinić, Radević 1, Bulatović, Ulićević, Ramusović 2, Radivojević 8, Kadović 5, Grbić 9.