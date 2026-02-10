Pobjedama Crvene zvezde i Partizana u derbijima regionalne lige određen je konačni izgled tabele uoči Top 8 runde. Pročitajte raspored svih utamica, uključujući i dva "vječita" derbija.

Izvor: MN Press

Uzbudljivom utakmicom Partizan - Dubai i trijumfom crno-bijelih, završena je uvodna faza ABA lige, poslije koje timovi formiraju Top 8 grupu. Iz nje će šest ekipa ući u plej-of, a dva će u plej-in.

Pobjedom protiv Budućnosti u Podgorici, Zvezda je ostvarila skor 12-4 i zauzela drugo mjesto na tabeli Grupe B iza lidera, Budućnosti (13-3). Nekoliko sati kasnije, Partizan je pobjedom protiv Dubaija ostvario skor 15-1 i ostaće drugi iza večerašnjeg rivala.

U drugoj fazi timovi će igrati protiv onih iz suprotnih grupa, pa će tako biti odigrani i "vječiti" derbiji - u prvom, 22. marta, domaćin će biti Crvena zvezda, a u drugom, 19. aprila, domaćin će biti Partizan. Biće to ujedno i posljednje kolo prije plej-ofa.

Izvor: Wikipedia

Ovo je raspored svih utakmica Top 8 faze, počev od utakmica koje će Zvezda i Partizan igrati predstojećeg vikenda, u nedjelju, 15. februara.