Tomaš Berdih je u Pekingu te 2014. godine vidio sa najboljeg mjesta meč za koji se smatra da je možda i najbolji u Novakovoj karijeri.

Izvor: Printscreen/X/Tennis TV

Novak Đoković je u karijeri imao mnogo impresivnih pobjeda, ali "Tenis Gazeta" nas je podsjetila da je 2014. u Kini odigrao po mnogima i najbolji meč u karijeri. U Pekingu se tada igrao ATP turnir serije 500, a Novak je tada u finalu igrao sa Tomašom Berdihom.

Čeh je bio četvrti na svijetu i do tada se Srbin mučio da ga pobijedi. Izgubio je od Berdila u polufinalu Vimbdona 2010. i u četvrtfinalu turnira u Rimu tri godine kasnije, ali od te pobjede u Pekingu nikada se Tomaš Berdih nije oporavio. Bilo je 6:0, 6:2 za Novaka i na kraju karijere sjajnog češkog tenisera bilo je 25:3 u pobjedama za najvećeg ikada.

Meč sa Berdihom je trajao samo sat vremena i šest minuta, a moglo je to i brže da se završi. Berdih je na 5:0 u drugom setu dao reket skupljaču loptica, kako bi u šali pokazao da smatra da ne može ništa Novaku. Na kraju je uzeo dva gema i gledao kako Đoković diže peti pehar u Kini.

Šta je tada rekao Tomaš Berdih?

Novak Đoković i Berdih 2014 Izvor: Youtube/Tennis TV

"Zapravo sam sada rekao mom treneru da sam igrao preko 600 mečeva u karijeri i upoznao momke poput Agasija i Federera na vrhuncu karijere. Ali nikada nisam vidio ovako nešto", rekao je Tomaš Berdih tada.

Novak je sjajno reagovao kada je čuo šta je kolega rekao o njegovoj igri. "Defintiivno mi laska da čujem tako nešto od strane tenisera koji je bio toliko dugo u Top 10 na ATP listi. Kao što sam rekao i na terenu, ovo je bio vjerovatno moj najbolji meč u finalima u karijeri."

Kakvu je karijeru imao Tomaš Berdih?

Izvor: MN Press

Sada 40-godišnji Čeh igrao je tenis do 2019. godine, a u karijeri je baš te 2014. kao četvrti na svijetu bio najbolje plasiran. Igrao je dva polufinala Australijan opena, polufinale Rolan Garosa, polufinale US Opena i finale Vimbldona 2010. godine koje je izgubio od Rafaela Nadala.