Dramatična scena na Zimskim olimpijskim igrama, Kamila Selijer iznijeta na nosilima.

Još jedna nesreća na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji. Iako je skijanje među najopasnijim i najrizičnijim disciplinama, ovog puta viđena je dramatična scena na brzom klizanju. Poljakinja Kamila Selijer završila je takmičenje sa krvavim licem nakon što ju je klizaljka udarila tik ispod oka.

Riječ je o trci na 1.500 metara. Kamila je pala, a potom ju je druga takmičarka zakačila po licu. Nakon toga je udarila u zaštitnu ogradu i istog momenta bila oblivena krvlju. Došlo je do sudara tri takmičarke, a Poljakinja je izvukla najdeblji kraj.

Trka je bila zaustavljena dok joj je ukazivana pomoć, nakon čega je iznesena na nosilima. Ono što ohrabruje jeste njen gest upućen publici – podigla je palac u znak da će biti sve u redu. Američka klizačica Kristen Santos-Grizvold kažnjena je zbog nedozvoljenog prolaska kroz stazu, što je uticalo na to da se Kamila povrijedi.

Na ledu je ostao veliki trag krvi koji je morao da bude uklonjen prije nego što je trka nastavljena. Ubrzo su se oglasili i iz poljskog olimpijskog tima.

"Njen obraz je posječen, ali je već zašiven, a najverovatnije je oštećena i jagodična kost. Možda je slomljena, jer postoji značajan otok", rekao je trener i dodao:

"Oko je za sada veoma otečeno, tako da je teško reći... Nadajmo se da klizaljka nije dublje ušla."