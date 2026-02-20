Gojković je sa pet golova bio najefikasniji u pobjedničkom timu

Izvor: VPK Jadran/Vuk Ilić

Vaterpolisti Jadrana M:tel upisali su veliku pobjedu na bazenu „11. april“ u Beogradu, savladali su Novi Beograd 17:16, a junak meča bio je Strahinja Gojković pogotkom tri sekunde prije kraja.

Novljani su tako i drugi put ove sezone nadigrali rivala, ovoga puta u regularnom toku, nakon što je prvi duel odlučen poslije peteraca, prenosi RTCG.

Meč je obilovao preokretima. Jadran je bolje otvorio susret (1:0, 2:1, 3:2), ali je domaćin preuzeo kontrolu i stigao do 5:3. U drugoj četvrtini uslijedio je odgovor šampiona Crne Gore - čvrsta odbrana i raznovrstan napad donijeli su novi preokret i vođstvo 9:7.

U trećem periodu igralo se gol za gol, pa je Jadran u posljednju četvrtinu ušao sa minimalnom prednošću (12:11). Gosti su potom stigli i do plus tri (16:13), ali je Novi Beograd, predvođen Nikolom Lukićem, izjednačio na 16:16.

Drama je kulminirala u finišu - Dmitri Holod nije iskoristio peterac, pošto je Pavle Gavrilović odbranio njegov šut, ali je u posljednjem napadu Gojković pogodio za konačnih 17:16 i velika tri boda.

“Vrhunska utakmica, puno isključenja i puno golova. Iskupili smo se i revanširali se za poraz kod kuće. Ovo je bitna pobjeda u igračkom smislu jer smo imali mali pad tako da će nam ovo biti veliki podstrek pred nastavak lige”, kazao je igrač Jadrana, Matija Sladović.

Gojković je sa pet golova bio najefikasniji u pobjedničkom timu, dok je Lukić takođe postigao pet pogodaka za Novi Beograd.