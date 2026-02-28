Amerikanac Tejlor Fric kaže da su Đoković, Alkaraz i Siner privilegovani.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Američki teniser Tejlor Fric, trenutno sedmi na ATP listi, izjavio je da Novak Đoković, Karlos Alkaraz i Janik Siner imaju privilegovan status kada je riječ o rasporedu mečeva na turnirima.

Prema njegovim riječima, ukoliko Đoković izrazi želju da igra u određenom terminu, organizatori će mu to omogućiti. Fric smatra da se on nalazi u „trećem prioritetu“ i da njegovi zahtjevi dolaze u obzir uglavnom na manjim terenima ili kada ne igra protiv najjačih rivala.

„Igrači koji zaista imaju koristi kada je u pitanju izbor termina su oni na vrhu rang-liste. Ako igraju Karlos Alkaraz, Janik Siner i Novak Đoković, dobiće termine koje žele. Obično postoje tri ili četiri igrača koji imaju najveći prioritet tog dana, ali ja se ne takmičim sa igračima na drugoj strani žrijeba jer ne igraju istog dana kao ja“, rekao je Fric.

Dodao je da, kada igra na centralnom terenu, nema mnogo prostora za biranje termina. „Ja sam manje-više treći prioritet, tako da ne mogu da biram vrijeme ako igram na centralnom terenu. Ako sam, recimo, na drugom terenu, mogu da zamolim da ne budem prvi na programu, ali ni u večernjem terminu. To su otprilike moje opcije. Međutim, čim igram protiv jednog od tih velikana, to je njihov izbor. Ako igram protiv Novaka i on želi večernji termin, igraćemo uveče“, zaključio je Amerikanac.

Fric je jedan od najčešćih protivnika Novaka Đokovića, ali do sada nije uspio da ga savlada ni u jednom od 11 međusobnih susreta. Posljednji put su igrali u četvrtfinalu US Opena prošle sezone, kada je srpski teniser slavio rezultatom 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Protiv Janika Sinera i Karlosa Alkaraza ima po jednu pobjedu, ali mu sam vrh ATP liste i dalje izmiče.