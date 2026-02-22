Nakon ovog nastupa u UFC će se pričati o Urošu Mediću, srpskom borcu koji može da bude šampion.

Srpski MMA borac Uroš Medić pokazao je da je jedan od najboljih velteraša na svetu pobjedom protiv Džefa Nila na UFC događaju koji je organizovan u Hjustonu. Bio je ovo veoma važan meč za srpskog borca jer je džef Nil prije borbe bio 13. na listi izazivača u velter kategoriji, a sada je mjesto među 15 boraca koji čekaju priliku da napadnu titulu zauzeo Medić.

Momak iz Novog Sada koji je godinama živeo u Enkoridžu na Aljasci brutalno je pretukao Amerikanca koji nije imao pojma šta ga je snašlo tokom ove borbe. Već od samog početka borbe Medić je diktirao tempo, a nakon serije udaraca koji su pogodili metu Džef Nil je pao i ostao nepomično da leži.

Sudija je odmah reagovao i pokazao Mediću da ne treba da se približava rivalu, što je bio i signal za kraj ovog meča. Možda borba nije opravdala očekivanja publike, jer su želeli da malo duže gledaju dvojicu sjajnih predstavnika u velter kategoriji, ali je Medić imao drugačiji plan od navijača na tribinama. Uroš Medić je osvojio 100.000 dolara jer je njegov nastup proglašen za najbolji u toku večeri. Pogledajte nokaut:

Ova borba trajala je tek 79 sekundi, što je sada već prepoznatljiv manir Uroša Medića u UFC. Na prethodne dvije borbe svoje rivale je pobeđivao za 63 sekunde, pa je i više nego jasno da srpski borac silovitim startom želi odmah da pokaže kako stvari stoje u oktagonu.

Medić je upisao treću uzastopnu pobjedu u UFC i sada se nalazi među 15 najboljih takmičara u svojoj kategoriji, što bi u budućnosti moglo da mu donese priliku da napadne šampionski pojas. Što se tiče cjelokupne karijere, Uroš "Doktor" Medić ima učinak od 13 pobeda i tri poraza.