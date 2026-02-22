Mladi Španac već je nadmašio slavnog Britanca Endija Marija.

Izvor: Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser na svjietu Karlos Alkaraz osvojio je 26. titulu u karijeri, nakon što je u finalu Dohe savladao Francuza Artura Filsa. To je ujedno njegova deveta titula iz Serije 500 i sa samo 22 godine stigao je Britanca Endija Marija. Sledeća "meta" je Novak Đoković.

Naime, Španac je sada četvrti na listi tenisera sa najviše turnira iz ove serije gdje se izjednačio sa Marijem. Prvi na ovoj listi je Švajcarac Rodžer Federer sa 16, prati ga Nadal sa 15, dok je Đoković treći sa 14. Ovo je jedan od retkih parametara gdje su Španac i Švajcarac nadmašili Đokovića, ali svakako ima još vremena da popravi svoj skor.

Carlos Alcaraz is now tied with Andy Murray for the fourth most ATP 500 titles



Most ATP 500 titles (since series introduction in 2009) :



Roger Federer- 16

Rafael Nadal- 15

Novak Djokovic- 14

Carlos Alcaraz- 9

Andy Murray- 9pic.twitter.com/bqEjMG32w1 — FirstSportz Tennis (@FS_Tennis1)February 22, 2026

Trka za rekord svih rekorda

Prije samo nekoliko godina brojka od 109 titula Džimija Konorsa izgledala je nedostižno, a srpski as Novak Đoković bi definitivno mogao da obori ovaj rekord kad bi htio. Prvi cilj mu je dostizanje Rodžera Federera koji je drugi na vječnoj listi sa 103 pehara, a od ovog podviga je trenutno daleko dvije titule.

Mogao bi Novak lako do nove istorije, ali njegov prioritet su i dalje grend slemovi. Ova sezona će definitivno bit prekretnica za njega i biće zanimljivo vidjeti da li će se odlučiti za manje turnire i produžiti karijeru ili se oprostiti u velikom stilu.