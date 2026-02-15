Košarkaš Monaka Džeron Blosomgejm uporedio Delije i Grobare.

Košarkaš Monaka Džeron Blosomgejm odgovarao je na pitanja navijača na društvenoj mreži "X" i tom prilikom pokupio simpatije navijača Partizana i Crvene zvezde. Odavno je svima jasno da je Beogradska arena najvreliji gostujući teren u Evropi, a igračima ostalih klubova je igranje pred 20.000 navijača dodatna motivacija.

Blosomgejm je upitan da uporedi navijače "vječitih" beogradskih rivala i bio je odmeren u izjavi jer je svjestan kakve reakcije može izazvati njegov odgovor u Srbiji.

"Mislim da su navijači Zvezde elegantniji", rekao je Blosomgejm.

Upitan je i koji su navijači glasniji, a ta titula je prema njegovom sudu pripala navijačima Partizana. Imao je lijepe prognoze za košarkaše Zvezde jer im predviđa plasman u plej-of.

"Crvena zvezda ove godine ulazi u plej-of. Ako se to ne dogodi, to će biti veliko razočaranje", rekao je Amerikanac.

Imao je Bolosomgejm priliku da sarađuje sa aktuelnim trenerom Zvezde Sašom Obradovićem o kome je imao samo riječi hvale i dovoljno je bilo da ga opiše sa samo tri riječi - "veliki košarkaški um".