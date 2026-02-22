Uroš Medić napravio je šou posle velike pobjede u Hjustonu.

Izvor: Splašený Kladiva/X/Printscreen

Srpski MMA borac Uroš Medić popularniji kao "Doktor" ostvario je veliku pobjedu u Hjustonu kada je u prvoj rundi nokautirao Amerikanca Džefa Nila. To mu je donelo veliku novčanu nagradu i plasman u TOP 15 na rang listi velter kategorije, a nakon spektakla je imao šta da kaže rivalima. Srbin je zagrmeo posle velikog trijumfa i zaprijetio narednim rivalima.

Medić je pucao od samopouzdanja i adrenalina, pa je napravio pravi šou usred Hjustona.

"Hjustone, imamo problem, a taj problem sam ja. Ova divizija je u problemu, ja sam im potreban. Izazvaću svakog iz ove divizije i nokautiraću svakog, zapamtite moje reči. Da, ja sam ljudsko biće, nekad izgubim, ali kunem vam se, vratiću se i sve ću ih nokautirati", rekao je Medić usred Amerike.

“Houstone, máme problém! A jsem to JÁ. Já jsem ten problém!”



Uroš Medič - 7 výher v UFC = všechny KO/TKO



Teď 3 výhry v prvním kole v řadě. Skalp Neala a skok do TOP 15



pic.twitter.com/TBA8oiK8AR — Splašený Kladiva (@splasenykladiva)February 22, 2026

Ova borba trajala je samo 79 sekundi, počemu je srpski borac već prepoznatljiv u UFC. Na prethodne dve borbe svoje rivale je pobjeđivao za 63 sekunde i postao je pravi strah i trepet u svojoj kategoriji.

Medić je upisao treću uzastopnu pobedu u UFC i sada se nalazi među 15 najboljih takmičara u velter kategoriji. Takođe, osvojio je 100.000 dolara za nešto više od minut u oktagonu i najavio da su pred njim tek velike borbe.