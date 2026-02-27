Crnogorski MMA borac Miloš Jainčić riješio je da se u nastavku borilačke karijere bavi boksom

Izvor: Printskrin/Instagram

Crnogorski borac Miloš Janičić (28) započinje novo poglavlje karijere i prelazi u profesionalni boks. Njegov debi u ringu zakazan je za 28. mart, na bokserskom spektaklu u Sportskom centru Bobana Veličković u Boru. Još nije potvrđeno ko će Jančiću biti protivnik, ali se očekuje da će ovaj nastup privući veliku pažnju ljubitelja borilačkih sportova.

Janičić dolazi u boks posle uspješne MMA karijere u kojoj je ostvario 19 pobjeda i pretrpio tri poraza. Trenutno se nalazi u seriji od osam uzastopnih trijumfa, a poslednje pobjede nad Markom Bojkovićem i Aleksom Oliveirom dodatno su učvrstile status jednog od najzanimljivijih boraca u regionu. Prelazak u boks predstavlja novi izazov, a interesovanje za njegov debi već je veliko.

U Boru će nastupiti i Jovan Nikolić, jedan od najistaknutijih srpskih boksera. Nikolić je nedavno osvojio titulu državnog prvaka pobjedom nad Almirom Memićem i u profesionalnoj karijeri i dalje ne zna za poraz - ima skor 8-0, sa četiri nokauta. Na istom događaju boriće se i Aleksej Šendrik, ruski bokser koji nastupa pod zastavom Srbije.