Srpski MMA borac Uroš Medić pozvao Donalda Trampa da mu pomogne zbog UFC događaja u Beogradu.

Izvor: Kory Savage / ddp USA / Profimedia /AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pomenuto je prije nekoliko nedelja da bi UFC mogao da stigne u Srbiju, ali tada nije djelovalo realno da će se sve odigrati tako brzo! Jasno je da se najvažnijoj MMA organizaciji dopada ovo tržište, na kojem su borilački sportovi izuzetno popularni, ali se činilo da nema dovoljno vremena za organizovanje - međutim, u priču su se uključili srpski borac Uroš Medić i predsednik SAD Donald Tramp.

Nakon što je pobedio u Hjustonu, Medić je istakao želju da putuje u Srbiju, na UFC događaj koji će biti organizovan u Beogradu. Za to mu treba pomoć predsednika SAD Donalda Trampa, koji je veliki prijatelj prvog čoveka UFC, Dejne Vajta. Sva trojica bi mogli da imaju veliku ulogu u dolasku prestižne organizacije u Begrad!

"Beograd, Srbija, ovog ljeta! Leon 'Roki' Edvards, ukoliko je slobodan. Dajte da se to desi. Nokautiraću i njega, i sve nakon njega. Nokautiraću sve. Imam jedan problem, imigraciona me drži, još uvek ne mogu da putujem. Ovo je moja molba za pomoć, gospodine predsjedniče, ukoliko gledate ovo, molim vas, moramo ići u Beograd na leto na UFC", rekao je Medić koji je tako "prozvao" Donalda Trampa da mu pomogne.

Vidi opis Medić i Tramp dovode UFC u Srbiju? "Predsjedniče, moramo da idemo u Beograd" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Na odgovor nije dugo čekao. Dejna Vajt, prvi čovek UFC, organizovao mu je razgovor sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom. Momak iz Novog Sada koji je godinama živio u Enkoridžu na Aljasci dobio je priliku da kaže Trampu šta ga muči ovih dana.

"Upravo sam završio telefonski razgovor sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom zahvaljujući Dejni Vajtu. Omogućeno mi je da putujem. Srbijo, stižemo!", poručio je Uroš Medić putem društvene mreže Instagram.

Kada će UFC stići u Srbiju?

Za sada nema potvrde, ali bismo uskoro mogli da saznamo više detalja o prvom UFC događaju u Srbiji. Navodno, najuticajnija MMA organizacija zainteresovana je da u Beogradskoj areni održi veliki evropski događaj, koji bi ljubiteljima borilačkih sportova u ovom dijelu Evrope ponudio priliku da vide neke od najboljih na svetu.

Vidi opis Medić i Tramp dovode UFC u Srbiju? "Predsjedniče, moramo da idemo u Beograd" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 16 / 16

Nema sumnje da bi za meč u Beogradu bili zainteresovani srpski borci Aleksandar Rakić i Uroš Medić, ali i neki borci iz okruženja koji bi u Beogradskoj areni mogli da dobiju podršku publike. Naravno, treba imati u vidu da je organizacija UFC događaja izuzetno komplikovana i da je do sada samo 11 evropskih zemalja imalo priliku da organizuje takav događaj.

To bi, vrlo lako, moglo da se promijeni tokom 2026. godine. Prije samo nekoliko nedelja, u SADse pojavila informacija da UFC planira dolazak u Beograd za 16. maj, ali još nema detalja o tom događaju koji bi - po svemu sudeći - trebalo da bude spektakularan.