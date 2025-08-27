Jedna od najboljih mladih rukometašica svijeta govorila je o predstojećim izazovima sa ekipom Budućnosti i reprezentacijom.

Izvor: Mondo/Elma Nurković

Jelena Vukčević, desni bek Budućnosti i crnogorske reprezentacije. Dvadesetogodišnja rukometašica iza sebe ima blistavu sezonu, najbolji je strijelac Svjetskog prvenstva do 20 godina, uvrštena u idealnu postavu takmičenja, među 15 najtalentovanijih igračica svijeta i proglašena najboljom mladom sportistkinjom od strane Olimpijskog komiteta.

Nova sezona Lige šampiona za Budućnost počinje 7. septembra duelom sa Debrecinom u Podgorici. Jelena ističe da tim djeluje odlično i da postoje realne šanse za dobre rezultate, posebno uz podršku navijača, koja je prethodnih godina izostajala. Vjeruje da će publika ponovo prepoznati energiju i borbenost igračica i vratiti se u “Moraču” u velikom broju.

Govoreći o reprezentaciji, Vukčević naglašava da rezultati mlađih selekcija ulivaju optimizam pred Svjetsko prvenstvo u novembru. Sa dobrim radom, podrškom i sve jačom generacijom, smatra da je pred crnogorskim rukometom svijetla budućnost.

Kada je riječ o Budućnosti, uz fizičku spremu, spoj mladosti i iskustva i stabilnije finansije uz novo rukovodstvo, Jelena zaključuje da bi predstojeća sezona mogla donijeti povratak kluba na staze stare slave.

Pogledajte video: