Budućnost VOLI večeras od 21 čas igra prvi meč Top 8 faze ABA lige protiv Partizana. Podgorički tim u nastavku regionalnog takmičenja očekuju i mečevi sa Dubaijem, Igokeom i Klužom, uključujući duel i u osmini finala Eurokupa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnost VOLI večeras od 21 čas otvaraju Top 8 fazu ABA liga gostovanjem KK Partizan u Beogradskoj areni.

Podgorički tim u odlučujući dio regionalnog takmičenja ulazi sa liderske pozicije iz B grupe, nakon impresivnog učinka od 13 pobjeda i svega tri poraza, što mu daje dodatno samopouzdanje pred najzahtjevnije izazove sezone.

U Top 8 fazi očekuju ih po dva susreta protiv Partizana, Dubaija, Igokee i Kluža, a zanimljivo je da će sa rumunskim predstavnikom odmjeriti snage i u osmini finala Eurokupa, što dodatno podiže ulog i intenzitet predstojećih duela.

Večerašnji derbi u Beogradu biće pravi test ambicija Budućnosti u borbi za sam vrh regionalnog takmičenja.