Marko Bojković brutalno je nokautirao ukrajinskog MMA borca Ivana Vulčina u Hrvatskoj.

Izvor: YouTube/MMA INSTITUT/Screenshot

Marko Bojković bez milosti na FNC28. Na takmičenju koje se održava u Hrvatskoj (Slavonski Brod) je u borbi večeri tehničkim nokautom je srpski MMA borac dobio Ukrajinca Ivana Vulčina.

Popularni "Skull crusher" je u prvoj rundi bio agresivniji i bolji, ali je pretrpio i udarac ispod desnog oka, bilo je krvi. U drugoj rundi je Srbin bio nemilosrdan, praktično je prebio ukrajinskog borca i nikome nije bilo jasno kako je uspio da preživi drugu rundu. Više puta je bio u potpunom nokdaunu.

Dileme nije bilo posle toga, pošto je Bojković u trećoj rundi slavio tehničkim nokautom i ostvario veliku pobjedu.