Izraelski ministar odbrane, Israel Katz, jutros je potvrdio da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana, izvodeći vazdušne udare na ciljeve u samom centru Teherana. U Napad se uključila i Amerika.

Izvor: X/nexta_tv/Printscreen/Privatna arhiva/Photo Agency/Chip Somodevilla/Shutterstock

Izrael i Iran zatvorili vazdušni prostor nakon napada

Izrael je saopštio da je pokrenuo „preventivne“ udare na Iran, dok mediji izvještavaju da i vojska Sjedinjenih Američkih Država učestvuje u napadima. Odmah nakon udara, Izrael je zatvorio svoj vazdušni prostor za civilne letove.

Izvor: Flightradar/screenshot

Prema fotografijama sa servisa Flight Radar, vazdušni prostor iznad Irana, Iraka, Jordana i Izraela uglavnom je prazan, uz tek nekoliko preostalih letova koji slijeću ili mijenjaju rutu kako bi napustili te zemlje.

Izrael i Iran zatvorili vazdušni prostor

Izrael je zatvorio svoj vazdušni prostor za civilne letove nakon napada na Iran u subotu ujutru, prenose izraelski mediji. Novinska agencija Tasnim, koja je povezana sa Islamskom revolucionarnom gardom, javlja da je i vazdušni prostor Irana takođe zatvoren.

Prvi snimci napada na Iran:

Strikes on Iran is happening.pic.twitter.com/NrDbYTtgii — Ricky (@0xDDDDx)February 28, 2026

حدود ۲۰ دقیقه پیش سمت بیت خامنهایpic.twitter.com/YSUY93oYNS — Mahmood (@MalekiMaleki12)February 28, 2026

Prvi snimci napada već kruže društvenim mrežama i prikazuju guste oblake dima iznad grada, uz zvuke snažnih detonacija koje su, prema izvještajima lokalnih medija, odjekivale u više djelova prijestonice.

I Amerika napala Iran

Amerika izvodi napade na Iran, kazala su dva američka zvaničnika za CNN. Jedan od zvaničnika rekao je da su udari u toku i opisao ih kao „ne mali udar“.