Britanac Džek Drejper kaže da je srpski as Novak Đoković istinska inspiracija svim mladim teniserima i ne krije da se ugledao na njega tokom čitave karijere.

Izvor: Javier Garcia/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Britanski teniser Džek Drejper izgubio je korak sa igračima iz vrha ATP liste zbog teške povrede ruke koja ga je mučila tokom većine prošle sezone. Morao je da propusti Australijan Open, a takmičarskom tenisu će se vratiti na ATP turniru u Dubaiju. Pred nove izazove svjestan je da je pred njim zahtjevan period, a večita inspiracija mu je srpski as Novak Đoković.

Britanac koji je trenutno 15. igrač planete kaže da ga uopšte ne iznenađuje što je Đoković i dalje konkurentan sa novom generacijom i ne ustručava se da kaže da je on za njega najbolji svih vremena.

"Ništa me ne iznenađuje kada je Novak u pitanju. Za mene je on najveći teniser svih vremena. On je sjajan primjer dugovječnosti i istinska veličina", rekao je Britanac i dodao:

"Kada god ga gledam, on me inspiriše. Osvojio je Australijan open deset puta i sada je htio jedanaesti. Za mene, ali i za mnogo drugih tenisera, on je prava inspiracija i neko na koga se ugledamo i želimo da budemo kao on."

Drejper se vratio na nedavnom Dejvis kupu gdje su Britanci igrali protiv Norveške, odlučio da propusti Dohu i pripremi se za Dubai. Posle toga ga čeka najveći izazov - odbrana titule u Indijan Velsu.

"Teško je reći u kakvoj ću biti formi. Još sam u procesu oporavka, ali sam sada spreman da igram iz nedelje u nedelju. Svjestan sam da će mi sada najveći problem biti duga pauza bez pravih mečeva", iskren je Drejper.

Britanac je u Dubaiju četvrti nosilac, a prvi rival biće mu Francuz Kventin Halis koji je trenutno 68. teniser na planeti.