Poznati su svi parovi osmine finala Lige šampiona.
Atomski fudbal biće u meču velikana iz Engleske i Španije.
Poznati su svi parovi osmine finala Lige šampiona. Derbi je bez dileme meč Real Madrid - Mančester siti.
Ostali parovi su:
Bodo - Sporting
PSŽ - Čelsi
Njukasl - Barselona
Liverpul - Galatasaraj
Totenhem - Atletiko Madrid
Arsenal - Bajer Leverkuzen
Bajern Minhen - Atalanta
Utisak je da imamo dva velika derbija i da su kuglice pomolivale Barsu, PSŽ, Bajern, Arsenal, pa i Liverpul...
Kalendar takmičenja:
Osmina finala: 10/11. i 17/18. mart
Četvrtfinale : 7/8. i 14/15. april
Polufinale : 28/29. april i 5/6. maj
Finale : 30. maj 2026. (Budimpešta)