Izvor: UEFA

Atomski fudbal biće u meču velikana iz Engleske i Španije.

Poznati su svi parovi osmine finala Lige šampiona. Derbi je bez dileme meč Real Madrid - Mančester siti.

Ostali parovi su:

Bodo - Sporting

PSŽ - Čelsi

Njukasl - Barselona

Liverpul - Galatasaraj

Totenhem - Atletiko Madrid

Arsenal - Bajer Leverkuzen

Bajern Minhen - Atalanta

Utisak je da imamo dva velika derbija i da su kuglice pomolivale Barsu, PSŽ, Bajern, Arsenal, pa i Liverpul...

Kalendar takmičenja:

Osmina finala: 10/11. i 17/18. mart

Četvrtfinale : 7/8. i 14/15. april

Polufinale : 28/29. april i 5/6. maj

Finale : 30. maj 2026. (Budimpešta)