Krejg Tajli, omiljeni direktor Novaka Đokovića, napustio je Australijan open poslije dvije decenije i ima novi posao.

Izvor: James Gourley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvi čovjek australijskog tenisa i direktor Australijan opena Krejg Tajli podnio je ostavku. Pričalo se uveliko o ovoj mogućnosti prethodnih mjeseci, a sada je stigla i zvanična potvrda, tako da "omiljeni direktor Novaka Đokovića" više neće raditi na prvom grend slemu u kalendarskoj godini.

Još od 2005. godine bio je na čelu Australijan opena, koji je od tada stekao ugled možda i najinteresantnijeg grend slem turnira, a interesantno je da će ubuduće voditi brigu o US Openu - koji je godinama već u "zapećku".

Interesantno je da je baš nedavno na ovogodišnjem Australijan openu Kristina Mladenović, francuska teniserka srpskog porijekla, prozvala Krejga Tajlija nakon poraza u finalu dubla. Ona je tada rekla da se nada da mu to nije posljednji Australijan open, što direktor nije htio javno da komentariše u tom trenutku, sačekavši gotovo mjesec dana za zvaničnu odluku.

"Vođenje ovog tima bilo je privilegija mog života. Izuzetno sam ponosan što smo danas globalno prepoznati kao partner igračima i mjerilo za ovaj sport, događaje i zabavu. Tenis u Australiji je u izuzetno dobrom stanju. To je jedan od najpopularnijih sportova u zemlji, a broj učesnika vrtoglavo raste - prošle godine povećan je za osam odsto", rekao je Krejg Tajli između ostalog u svom saopštenju o "teniskom transferu" decenije na US Open.

Već ove godine će raditi na tome da se američki grend slem približi navijačima i ostvari veću popularnost nego što je to bilo u nekim prethodnim sezonama.

U kakvim su odnosima Tajli i Đoković?

Dobro je poznato da je Đoković čak deset puta osvajao Australijan open i u dobrim je odnosima sa Tajlijem, iako je baš zbog njegove greške bio deportovan iz Australije 2022. godine. Tajli je dao garancije Đokoviću da će moći da igra samo ako donese potvrdu o tome da je preležao kovid, što je i uradio, da bi se potom australijske vlasti okrenule protiv njega.

Na kraju, Đoković to nije uzeo za zlo Tajliju, nego je već sljedeće godine došao u Melburn i osvojio turnir, dok je ove godine igrao finale protiv Alkaraza.

Na pitanje da li turnir planira da Novaku Đokoviću napravi statuuu negdej na kompleksu kada se povuče Tajli je rekao da je to nešto o "čemu nema rasprave" i da će sasvim sigurno da se desi, tj. da je tek pitanje vremena kada će se napraviti statua. A djeluje da se o tome pita Novak, jer ćemo vidjeti do kada planira da igra, s tim da će to proći s novim direktorom...