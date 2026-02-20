Amerikanac Ben Lumis je bio priseban i kompletirao je svoj skok, a moglo je svašta da se desi da se uplašio i uspaničio na Zimskim olimpijskim igrama.

Izvor: X/@tntsports/printscreen

Za malo je izbjegnut jako opasan incident na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco. Amerikanac koji se takmiči u nordijskoj kombinaciji Ben Lumis je zakačio mašinu za duvanje snijega kada je trebalo da skoči.

Nordijska kombinacija je sport u kome takmičari skupljaju bodove u kros kantri skijanju i ski skokovima, a Lumis je zamalo izbjegao mašinu koju je tu držao neoprezni volonter. Ipak, Lumis je zakačio mašinu, ali na sreću skok je prošao bez povrede i pada.

Pogledajte ovaj momenat:

A scary near miss on the way down



Ben Loomis narrowly avoids a snow blower during the Nordic combined on the jumppic.twitter.com/CIoFykwFR2 — TNT Sports (@tntsports)February 19, 2026

Na kraju je Ben Lumis uspio da zadrži prisebnost i da skoči bez ikakvih problema, čak je bio prvi nakon skoka. On je u jednom takmičenju na ovim ZOI završio kao 27. dok je u drugom takmičenju bio 17. Norvežanin Jens Luras Ofrtebro je oba puta završio kao prvi, Austrijanac Johanes Lampater kao drugi, a treće mjesto su uzeli Finci Ika Herola i Ero Hirvonen.

"Jedan od volontera je malo sporije reagovao, ali svi smo ljudi i greške se dešavaju", izjavio je Lumis koji je odbio da ponovi svoj skok jer je smatrao da zbog loših vremenskih uslova ne bi došao do boljeg rezultata.