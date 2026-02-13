Izabranicima Petra Mijovića je to četvrta pobjeda u sezoni i nagovještaj prave završnice u trci za opstanak u regionalnom karavanu.

Izvor: KK SC Derby

Nastup u plej-autu ABA lige nije mogao da počne bolje za “studente” – košarkaši SC Derbija su u Mtel dvorani Morača slavili protiv Spartaka 83:77.

Izjednačena borba vodila se dobrim dijelim utakmice, a prvu osjetniju prednost napravili su domaći, kada su serijom 9:0 poveli 50:43 početkom treće četvrtine.

Tada je SC Derby uspostavio kontrolu nad rezultatom i bez većih problema priveo meč kraju.

Najzaslužniji za trijumf bili su kapiten Aleksa Ilić i Matic Rebec sa po 23 poena.

Dvocifren je bio i veteran Nikola Pavilićević sa 10.